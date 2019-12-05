《荞麦疯长》发布定档预告，正式定档2020年2月28日。





预告揭开《荞麦疯长》面纱，故事发生在90年代的小城市。云荞（马思纯饰）想要“活成一部电影”；李麦（钟楚曦饰）有看得见希望的未来；吴风（黄景瑜）也要在平凡的日子里背水一战。每个人都有着对未来的憧憬，带着憧憬开始了异乡漂泊之路，可是未来真的会如他们所愿吗？

















预告中，马思纯饰演的云荞脸上伤痕累累在医院无助的嘶吼，她有张力的表演一下把观众从预告前半部分的希望拉到绝望中。钟楚曦饰演的李麦在雨中放肆舞蹈，在绝望和希望间挣扎，舞蹈所传达出的力量感十分充沛。黄景瑜此次更是演绎出比以往角色内心更丰富的角色，几个特写镜头中他的眼神总是平静且坚毅，更是让人期待在《荞麦疯长》中担当男主的表现。





“漂泊”和“奋斗”的故事一直备受关注，电影《荞麦疯长》首次把镜头对焦到漂泊的小人物，从起点到终点的内心变化。电影故事看似讲述漂泊和奋斗，实际上包含“命运感”的拉扯。