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马思纯钟楚曦黄景瑜陪你“出人头地”

《荞麦疯长》定档2020年2月28日曝预告

2019-12-05 16:14:34 来源：Mtime时光网

《荞麦疯长》发布定档预告，正式定档2020年2月28日。
　　时光网讯   由马思纯钟楚曦黄景瑜主演，陈正道监制，徐展雄自编自导的电影《荞麦疯长》发布定档预告，正式定档2020年2月28日。 此次预告中展现了片中人物的无助和挣扎，预告最后的“春暖花开，出人头地”向观众传达力量。此外，2020年的2月有二十九天，寓意着“给梦想多一天的时间。”这样的小设计也让观众大呼“用心”。

　　预告揭开《荞麦疯长》面纱，故事发生在90年代的小城市。云荞（马思纯饰）想要“活成一部电影”；李麦（钟楚曦饰）有看得见希望的未来；吴风（黄景瑜）也要在平凡的日子里背水一战。每个人都有着对未来的憧憬，带着憧憬开始了异乡漂泊之路，可是未来真的会如他们所愿吗？





　　预告中，马思纯饰演的云荞脸上伤痕累累在医院无助的嘶吼，她有张力的表演一下把观众从预告前半部分的希望拉到绝望中。钟楚曦饰演的李麦在雨中放肆舞蹈，在绝望和希望间挣扎，舞蹈所传达出的力量感十分充沛。黄景瑜此次更是演绎出比以往角色内心更丰富的角色，几个特写镜头中他的眼神总是平静且坚毅，更是让人期待在《荞麦疯长》中担当男主的表现。

　　“漂泊”和“奋斗”的故事一直备受关注，电影《荞麦疯长》首次把镜头对焦到漂泊的小人物，从起点到终点的内心变化。电影故事看似讲述漂泊和奋斗，实际上包含“命运感”的拉扯。

   编辑：hello王小羊

关键词： 荞麦疯长 定档 马思纯 钟楚曦 黄景瑜
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