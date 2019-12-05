正如剧名所表明的那样，这个剧集是关于曼达洛人的，而佩德罗·帕斯卡则为这个困难的角色奉上了精彩的演绎。









除了帕斯卡，该剧还汇集了其他演员包括卡尔·韦瑟斯（《铁血战士》1987），沃纳·赫尔佐格（《侦探杰克》2012），吉娜·卡拉诺（《死待》），吉安卡洛·埃斯珀西多（《绝命毒师》2008）以及温明娜（《神盾局特工》2013），当然还包括尼克·诺特（《48小时》1982）和塔伊加·维迪提（《乔乔兔》2019）的画外音。













※注：以下内容可能包含《曼达洛人》前三集的剧透※





该剧故事发生在《星球大战：绝地归来》死星陨落的五年后，距离《星球大战：原力觉醒》（2015）的故事还有25年。在银河系的边缘，远离新共和国权威的地方，我们遇见了一个神秘的赏金猎人，只知道他的名字叫做“曼达洛人（帕斯卡饰演）”，隶属于一个同名的危险部落，而已故的波巴·费特也是其成员之一。在与赏金猎人的首领Greef Karga（卡尔·韦瑟斯饰演）会面之后，曼达洛人领走了一项大有可图的任务，为一位神秘的客户（沃纳·赫尔佐格饰演）找回他的东西。而关于这项目标的唯一信息是，他或者她是一位50岁左右不知名的物种。





在赏金猎人机器人IG-11（塔伊加·维迪提饰演）的帮助下，曼达洛人找到了目标并发现目标竟然是一名古老未知的物种的婴儿，而观众则会将其认作尤达。找到孩子之后，曼达洛人将其交还给客户并取得了自己的报酬，得到了新的盔甲和武器。随后曼达洛人试图救回这个孩子，不得不与帝国冲锋队的人和其他赏金猎人作战，还好他被其曼达洛人部落救下了，他带着孩子逃离了星球。而现在，整个银河系的黑暗世界都在追捕他和这个孩子，而这个孩子竟然显现出原力的迹象，如果他想要保护孩子以及拯救自己的性命，曼达洛人必须要弄清楚的是，这个孩子到底是谁，他从哪里来，以及为何他的客户要找到他（孩子）。











《曼达洛人》的精彩之处在于，它看上去有点老套和熟悉，但其实它是全新的和之前看到的所有都不一样。这是一个黑暗的星球大战，虽然有我们之前见过的机器人和生物，但里面的每个角色都是新的，这给这部剧增加了很多兴奋感。乔恩·费儒作为编剧几乎每一集都亲自操刀，他对于故事和角色发展的关注使得该剧有了即刻地提升。





费儒选择了“幼儿尤达”这个强大的“麦高芬”（电影用语，指在电影中可以推展剧情的物件、人物、或目标），因为对于角色的介绍有助于说明这样一个事实：我们现在处在一个没有绝地武士的世界里，而绝地武士在很大程度上并不了解原力。





这个角色带有的神秘性推动了故事发展，也将我们的主角这样一个道德模糊的人，推进了一种道德困境。费儒也利用这个机会探索了《星球大战：最后的绝地武士》和《星球大战：原力觉醒》之间的时间段，通过融入该系列中很多备受喜爱的不同元素（帝国冲锋队、宇宙飞船、赏金猎人、机器人、贾瓦人甚至原力）来构建这个世界。





先导预告片 这部剧集还骄傲地聚合了一些著名的导演，戴夫·费罗尼（《星球大战：克隆战争》2008），瑞克·法穆易瓦（《酷毙了》2015）以及塔伊加·维迪提（《雷神3：诸神黄昏》2017），布莱丝·达拉斯·霍华德（《火箭人》2019）。正是这些强大的剧组阵容以及他们特别的独特性才使得一切融合得如此完美。





著名的电影演员沃纳·赫尔佐格是这个星球大战系列的完美补充，赫尔佐格将其古怪的公众性格代入了委托人这一角色，演绎了一个神秘但是说不清是不是正义的陌生人。卡尔·韦瑟斯在《洛奇》系列里演绎的Apollo Creed几乎是一代人的记忆，他在剧中扮演的Greef Karga也同样出彩，这个角色对于曼达洛人的尊重是毋庸置疑的，但尽管那样他还是要站在其对立面。经验丰富的演员尼克·诺特饰演的Kuli也同样惊艳，他是一位帮助了曼达洛人的乌格瑙特农民。





尽管只是声音的表现，诺特也沉浸在角色中，并且背诵了这个系列里最常被引用的一句话，“我言出必行（I have spoken）”。同样带来精彩的声音表现的还有塔伊加·维迪提，他在剧中饰演IG-11，同样有趣而辛辣的表演。





正如剧名所表明的那样，这个剧集是关于曼达洛人的，而佩德罗·帕斯卡则为这个困难的角色奉上了精彩的演绎。我之所以说这个角色困难，是因为在前三集里主角甚至从未摘下他的面罩，他的脸是彻底被遮挡住的。作为一个演员，这意味着你不能借助你的脸部来表达情感，而帕斯卡则是通过声音和动作来传达角色情感。帕斯卡的这个角色是充满危险以及可怕的，但是当角色遇见“小尤达”并且不得不考虑是帮助这个孩子还是完成客户的任务时，他又显得非常伟大。





帕斯卡在动作场面中也表现出色，而这些动作场面甚至是电视荧屏呈现以来最好的，或者是在星球大战中最好的。最后，《曼达洛人》正是星球大战系列现在所需要的，一个带着熟悉的元素和全新的演员的令人兴奋的新冒险。对于星球大战的影迷来说，这部剧是绝不能错过的，这不仅能让大家在等待下一部大荧幕剧作的同时继续星球大战之旅，也能让和Disney+流媒体服务的接触有个美好的开始。

《曼达洛人》各家媒体影评





《综艺Variety》





一个有着悲惨过去并残存一丝跳动心脏的善意的凶狠杀手形象，似乎对于电视来说并不陌生，毕竟这本身就是一个特别适合讲述跌宕起伏和救赎故事的媒介。不过这仍然是一部以曼达洛人为中心的刺耳隐喻，首部星球大战真人版电视剧，同时也是流媒体Disnery Plus推出的原创系列。该媒体平台与11月12日正式推出，涵盖了经典彩色电影、鲜为人知的儿童最爱和以及畅销大片。





其他所有Disney＋出品的原创作品还包括，少年纪录片系列《漫威英雄计划》(Marvel's Hero Project)以及气势宏大的青春歌舞剧《歌舞青春·音乐剧·系列》，这些作品将以乐观积极的基调，将迪士尼品牌打造成永不言弃的励志精神。在将星球大战系列融入进这些的时候，如果将其做成一部轻松的影片，像是抱着爆米花的《绝地归来》氛围，而不是《帝国反击战》里的那些阴险的政治把戏，（或者沿用新三部曲的说法，更像是《原力觉醒》的基调，而不是《最后的绝地武士》）这是完全可以理解的。

甚至如果Disney＋用《布偶大电影》（2011）的风格去演绎其第一次的星球大战内容，讲述无聊的酒吧调酒师的故事，我也根本不会感到惊讶（或者说是失望，因为那听起来好像还不错）。但至少在第一集中，《曼达洛人》展现得是一部冷酷西部片的感觉，与其说是在意图重现星球大战的魔力，还不如说是粗糙对待。甚至《曼达洛人》的滞后，其从令人期待的路线上的转向，使得其作为遥远星际的入口这一点显得更加耐人寻味。









《好莱坞报道》





我们对于星球大战宇宙的重要认知之一就是，故事必须是宏大的。标题指向以及实际操作等等各个层面都需要星际视野。没人真正尝试过在拍摄星球大战故事时强调亲密关系。不，不是“抱着我，就像你在Naboo湖边做过的那样”的那种亲密，而是那种两个呆傻的农民坐在沙丘上，凝视月亮亲密交谈和沉思的那种亲密。我说的是《等待戈多》，如果戈多是来自麦基托的一位毛茸茸可爱矿工的名字。





《曼达洛人》于周二上午凌晨在Disney+迎来了第一集首播，它可能也不是星球大战那样的亲密故事，但是通过试播集，给我最直观的印象是，相对而言这部剧好小。首映很有趣，还有很多技术上的伟大尝试，这些是十年前星球大战的忠实粉丝们完全无法想象的。但就是好小（叙事方面）。





《Colloder》





你知道我是如何知道《曼达洛人》很好看的吗？因为尽管Disney+尽力躲避各种评论，选择了一个周二，在美国东部时间上午6点半首播；并尽其所能为那些不得不报道首映式的专业人士去炒作，但这仍然是遥远星系里一段摇滚乐般的好时光。下面的内容涉及一点剧透，但如果你想要第一集的概要，或者在看完后想找个地方问问题，那应该点击这些链接。





至于我的评论，乔恩·费儒和戴夫·费罗尼的这个星球大战系列的首部真人版剧集，开局还算不错。在星球大战的传说和编年表上，以及更加实际的效果方面，《曼达洛人》都回归了一个更加坚韧的时代。你可以真切地感受到那些在首映式上展示的许多场景，从居住着游民（经常光顾酒吧的人）的冰封星球到一个更城市化的地方，类似塔图因被游民占据着，再到一个多山的沙漠环境，那里也以游民著称，尽管当他们不在酒吧里的时候会选择守护一个非常珍贵的赏金目标。这就是为什么《曼达洛人》能从一个值得讲述的神话过渡到一个符合星球大战广袤神话的故事的原因。





《名利场Vanity Fair》





观看一个所有角色都带着头盔的节目是很困难的，《曼达洛人》里的扮演者佩德罗·帕斯卡，出了名的可爱，可是在备受期待的Disney+原创剧集的试播集上，他的脸全程都没有被看见，这部剧集周二播出首集之后，新的一集将于周五播出。自从《星球大战2：帝国反击战》里面的边缘化赏金猎人，成为星球大战最受欢迎的角色之一以来，曼达洛人那光滑的面具早已吸引了观众数十年的关注。





然而Boba Fett就是有那种神奇魔力，他在原来的三部曲中只有五句话。他的头盔就像他的沉默，给了观众关于全新开始的隐喻。至少在试播集的最后，曼达洛人终于迎来了其角色特色决定性的一刻，不是那种简单的拍摄或者被拍摄，而是更像是从头盔里流露出来的情绪。当然如果他将头盔摘下来，事情可能就容易得多。



