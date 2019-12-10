时光网特稿
随着《勇敢者游戏2》
的上映，观众们再次忘掉大银幕上被漫威埋没逆天颜值的“蓝妹妹”星云，欣赏到了英国美人凯伦·吉兰
的本色瀑布红发与性感大长腿。
藏在美貌背后的，是一个苏格兰小镇女孩的好莱坞奋斗故事，努力、运气、天分和牺牲缺一不可。
32岁的凯伦·吉兰在苏格兰最北城镇因弗尼斯出生长大，家乡是著名景点尼斯湖的上游，跟尼斯湖水怪算半个“老乡”。因为从小热爱表演，她刚满16岁就决定从高中辍学，来到苏格兰首府爱丁堡学习戏剧表演。
18岁时，她接到英剧《探长雷布思》的一集客串角色，为了这次拍摄机会，她又从爱丁堡的学校退学，只身把家搬到了伦敦，开始一段白天在伦敦的戏剧学校学习，晚上去酒吧打工维持生计的日子。
可惜超过1.8米的高挑身材与一头惹眼的红发没有给吉兰带来试镜的便利，反而成了她追求演员梦的绊脚石。穿平底鞋都比搭戏男明星高，直接劝退了许多选角导演。
事业刚刚起步那几年，模特凯伦·吉兰要比演员凯伦·吉兰更加吃香。她接连为多个英国设计师和化妆品牌代言，甚至客串了一集关于时尚的纪录片。可是她能接到的表演工作都是在冷门影视剧跑龙套。那段时间她曾在BBC的小品系列做驻组群演，一人分饰多重角色，从全裸到肥胖装无所不演，充分释放喜剧天赋。
2009年5月，命运第一次垂青了凯伦·吉兰。她被选中出演英国国民科幻剧《神秘博士》
的新一代女主角，成为史上最年轻的“神秘博士”马特·史密斯（身高1.82m）的时空旅伴——艾米·庞德，两个活力四射的浪漫主义者给这部跨越半个多世纪的长寿剧注入前所未有的青春能量。
凯伦·吉兰与马特·史密斯开启《神秘博士》新时代
从此凯伦·吉兰变成一个全英家喻户晓的名字，证明了自己不只有外形魅力，更有表演实力。2012年，她从《神秘博士》系列中完成了令人心碎的角色退场。这个勇往直前的苏格兰姑娘决定再一次走出舒适区，前往大洋彼岸的美国追寻银幕梦想。
初来乍到好莱坞，吉兰先是主演恐怖片《鬼遮眼》
评价不俗，随后在约翰·赵合作的情景喜剧《再造淑女》胸大无脑的肤浅女主角。《再造淑女》
播出半季不幸被砍，吉兰的电影人生此时此刻迎来最重要的转折点。
2013年，告别“神秘博士”电视宇宙的凯伦·吉兰踏入大银幕上的漫威电影宇宙。为了饰演《银河护卫队》
冷血太空杀手星云的角色，吉兰狠心剪去满头秀发，全身涂上蓝色颜料，改头换面之后，谁也认不出这位红发大美妞。
当吉兰在圣迭戈漫展上摘掉头套，首次以光头形象出现时候，粉丝们都惊呆了。她剪掉的红色长发后来被《星球大战7》
剧组拿去做成道具假发继续使用，这份“牺牲”没有浪费。
从《银护》系列到《复联》续集，星云在MCU的地位越来越重要，漫威超级英雄电影的世界影响力把她一步步推进全球观众的视野。
2017年，凯伦·吉兰得到了第一个出演商业大片女主角的机会，在巨石强森领衔的新版《勇敢者游戏》当中发挥喜剧与动作戏的特长。
表演之余，吉兰终于开始挥洒她的创作才华。
2015年，她自编自导自演的首支电影短片《懦夫》在爱丁堡电影节提名多个奖项。一年后，她回到家乡苏格兰完成了导演/编剧长片处女作《特百惠派对》
的拍摄，还请到《银河护卫队》的搭档李·佩斯
共同主演。《特百惠派对》在电影节展映期间口碑不错，还得到了英国电影学院苏格兰电影奖的最佳电影提名。
未来她还会出演更多的漫威电影，也会参与更多的独立制作。性感打女与星云的标签将渐渐淡化，电影人凯伦·吉兰的形象会日益丰满立体。
作者：零号囚犯 编辑：Joker