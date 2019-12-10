藏在美貌背后的，是一个苏格兰小镇女孩的好莱坞奋斗故事，努力、运气、天分和牺牲缺一不可。

32岁的凯伦·吉兰在苏格兰最北城镇因弗尼斯出生长大，家乡是著名景点尼斯湖的上游，跟尼斯湖水怪算半个“老乡”。因为从小热爱表演，她刚满16岁就决定从高中辍学，来到苏格兰首府爱丁堡学习戏剧表演。





凯伦·吉兰一家





18岁时，她接到英剧《探长雷布思》的一集客串角色，为了这次拍摄机会，她又从爱丁堡的学校退学，只身把家搬到了伦敦，开始一段白天在伦敦的戏剧学校学习，晚上去酒吧打工维持生计的日子。





凯伦·吉兰的第一个电视剧角色





可惜超过1.8米的高挑身材与一头惹眼的红发没有给吉兰带来试镜的便利，反而成了她追求演员梦的绊脚石。穿平底鞋都比搭戏男明星高，直接劝退了许多选角导演。