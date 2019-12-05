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浙江卫视发声还原高以翔事件经过

已将证据封存 将永久停播《追我吧》节目

2019-12-05 17:23:50 来源：Mtime时光网

浙江卫视接受媒体采访，回应网友对于该事件的诸多疑问，并宣布将永久停播《追我吧》这档节目。


      时光网讯 不久前，艺人高以翔在录制浙江卫视节目《追我吧》过程中突发心脏病去世。今天是高以翔离世的第九天，浙江卫视接受媒体采访，回应网友对于该事件的诸多疑问，并宣布将永久停播《追我吧》这档节目。

      浙江卫视方面还表示，该事件相关证据已作封存，供监管部门依法查证，再次对高以翔表达深深的歉意，并承担相应责任。

以下是浙江卫视总监林涌接受《钱江晚报》采访时的问答内容：

 1、这几天，社会各界对此事件产生诸多猜测和质疑，浙江卫视为何没有再度发声？

答：12月2日，在家人和经纪团队的护送下，以翔已经回到家乡。意外发生至今，我们一直沉浸在悲痛和自责之中。我们深感对不起以翔，对不起高爸爸高妈妈，对不起所有爱以翔的人。

事发当天，在征得家人和经纪团队的同意后，我们发了两则声明，公布了以翔去世的消息，表达了悲伤和愧疚之情，并承诺承担相应责任。当时，以翔家人的最大心愿就是让他尽早回家。从事发到12月2日，我们和家人及经纪团队一直陪伴在他身边，这两天也在积极妥善处理各项后事。考虑到家人和经纪团队希望低调处理的意愿，我们前段时间将重心放在抓紧协调各方、办理相关手续上。我们没能守住最好的以翔，只希望能够护他安静走完最后一程。在以翔回到家乡、大陆部分的后事处理暂告一段落之时，我们决定公开相关情况，并永久停播《追我吧》节目。

 2、目前善后工作进展到哪一步？

答：12月2日，以翔回到家乡，追思会将在12月15日举行。浙江卫视一直和经纪团队保持着密切联系，近日将派人前往吊唁。其他善后事宜正在抓紧推进当中。

 3、网上对事发当天的具体情况有诸多说法，真实情形到底是怎样的？

答：11月26日21点30分左右，以翔和各位嘉宾开始录制《追我吧》第九期节目。以翔参与了两个小游戏，其余时间在主舞台观看其他嘉宾录制节目。11月27日1点26分左右，以翔开始进行赛道环节录制。在奔跑了600多米并通过赛道上的装置后，他放缓步伐，坐在边上花坛，随后躺倒。此时为1点30分52秒。发现异样后，跟随导演即呼叫现场待命的救护车，距事发位置较近的嘉宾也从主舞台跑向以翔。倒地后1分46秒，现场待命的宁波急救中心医护人员赶到并开始实施专业抢救。急救20多分钟后，救护车将以翔送往附近的三甲医院——宁波市医疗中心李惠利医院，经过2个多小时的全力抢救，院方宣布抢救无效。

 4、现场到底有多少专业医护人员？为什么有网友看到凌晨两点有救护车赶来？

答：每次节目录制现场都备有专业医疗保障团队。当晚，现场配备宁波急救中心的2辆救护车、3名专业医护人员和2名救护车驾驶员。救护车上配备专业急救设备，包括除颤设备（在抢救中有使用）。急救人员身着荧光色工作服。至于网友爆料的“在凌晨2点看到救护车赶到现场”，实际上他们看到的是工作人员拨打120后叫来的第3辆救护车，之后没有使用，空车返回。

以上就是事发当晚的真实情况，相关证据我们已作封存，供监管部门依法查证。

以翔是一位善良阳光、受到大家喜爱的艺人，无论我们作了多大努力都没能挽回他的生命，我们再次表达深深的歉意，并承担相应责任。

所有的痛与愧、爱与念都化作一句：以翔，一路走好。

   编辑：en

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关键词： 高以翔 浙江卫视
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职业：演员

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