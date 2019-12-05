时光晚报：《花木兰》新预告巩俐现身，浙江卫视还原高以翔事件，张伟平欠张艺谋巨款被限制高消费













01.巩俐"亮爪"！真人版《花木兰》曝新预告









值得一提的是，这支预告片的配乐正是原版动画的经典歌曲《Reflection》。影片由妮基·卡罗执导，刘亦菲、安佑森、甄子丹、巩俐、唐莎娜、李连杰、郑佩佩等主演，北美定档2020年3月27日公映。





02.扎导晒实物力证"扎导剪辑版"确实存在













日前，扎克·施奈德在Vero晒出胶片箱，并写“这是真的吗？真的存在吗？当然存在”。胶片箱上贴着“Z.S.（扎导名字缩写）导演剪辑版”，片长214分钟，与此前网上流传的长度一致。前段时间，扎导还让粉丝不要放弃“扎导剪辑版”的希望。扎导真的很执着。





03."神奇女侠2"豹女造型首曝光









前不久《神奇女侠2》官推发布短视频，盖尔·加朵说“这个周日12月8号（周日），将发生一件非常激动人心的事情”，暗示首支预告将借巴西漫展时机放出。





《神奇女侠2》故事发生在1984年前后，第一部的男主角克里斯·派恩也将回归。喜剧明星克里斯汀·韦格将在续集里扮演神奇女侠死敌、经典反派角色豹女。《权力的游戏》"红毒蛇"佩德罗·帕斯卡也将扮演重要角色。影片将于2020年6月5日北美上映。









01.浙江卫视发声还原高以翔事件经过









不久前，艺人高以翔在录制浙江卫视节目《追我吧》过程中突发心脏病去世。今天是高以翔离世的第九天，浙江卫视接受媒体采访，回应网友对于该事件的诸多疑问，并宣布将永久停播《追我吧》这档节目。

浙江卫视方面还表示，该事件相关证据已作封存，供监管部门依法查证，再次对高以翔表达深深的歉意，并承担相应责任。





02.张伟平欠张艺谋巨款被限制高消费













近日，因未在指定期限内履行这份生效法律文书确定的给付义务，张伟平被法院采取限制消费措施，不得实施高消费及非生活和工作必须的消费行为。





03.成龙又不要命!动作大片《急先锋》首发预告









《急先锋》讲述国际安保团队时刻守护世界华人安全，展开跨国营救故事。由总指挥唐焕庭（成龙饰）带领雷震宇（杨洋饰）、张凯旋（艾伦饰）、弥雅（母其弥雅饰）、神雕（朱正廷饰）等组成的急先锋行动小组，上天入地，辗转全球各地施展惊险营救。













01. 恭喜！"石头姐"艾玛斯通宣布订婚









"石头姐"艾玛·斯通男友戴夫·麦卡里在ins上晒出二人合照，宣布订婚，照片上两人甜蜜依偎，石头姐大方秀出钻戒，一脸幸福。恭喜！

据悉，两人相识于2016年，恋情公布于2017年10月。男方戴夫·麦卡里（34岁）为SNL编剧，导演。曾执导过石头姐在SNL出演的短剧，另外也是喜剧剧情片《布利斯比熊》的导演。

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