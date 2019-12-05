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时光晚报：《花木兰》预告巩俐首现身

浙江卫视还原高以翔事件 张伟平欠巨款被限消费

2019-12-05 20:50:19 来源：Mtime时光网

时光晚报：《花木兰》新预告巩俐现身，浙江卫视还原高以翔事件，张伟平欠张艺谋巨款被限制高消费

　　在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？


01.巩俐"亮爪"！真人版《花木兰》曝新预告

中文版预告

　　迪士尼最新真人电影《花木兰》今晚曝光全新预告片，巩俐饰演的反派、甄子丹饰演的将军、以及李连杰饰演的皇帝均在这支预告中首次登场，女魔头巩俐还亮出利爪与“花木兰”刘亦菲正面交锋大打出手。

　　值得一提的是，这支预告片的配乐正是原版动画的经典歌曲《Reflection》。影片由妮基·卡罗执导，刘亦菲、安佑森、甄子丹、巩俐、唐莎娜、李连杰、郑佩佩等主演，北美定档2020年3月27日公映。

02.扎导晒实物力证"扎导剪辑版"确实存在


　　近日，“放出扎导剪辑版”线上运动越来越声势浩大，大本、加朵也纷纷加入战队，然而也有人提出疑问：《正义联盟》扎导剪辑版确实存在吗？

　　日前，扎克·施奈德在Vero晒出胶片箱，并写“这是真的吗？真的存在吗？当然存在”。胶片箱上贴着“Z.S.（扎导名字缩写）导演剪辑版”，片长214分钟，与此前网上流传的长度一致。前段时间，扎导还让粉丝不要放弃“扎导剪辑版”的希望。扎导真的很执着。

03."神奇女侠2"豹女造型首曝光


　　前不久《神奇女侠2》官推发布短视频，盖尔·加朵说“这个周日12月8号（周日），将发生一件非常激动人心的事情”，暗示首支预告将借巴西漫展时机放出。
与此同时巴西漫展上一批《神奇女侠2》的周边物料也曝光，让我们提前窥探一下这部DC大片的面貌吧。

     《神奇女侠2》故事发生在1984年前后，第一部的男主角克里斯·派恩也将回归。喜剧明星克里斯汀·韦格将在续集里扮演神奇女侠死敌、经典反派角色豹女。《权力的游戏》"红毒蛇"佩德罗·帕斯卡也将扮演重要角色。影片将于2020年6月5日北美上映。

04.《名利场》年度最佳《江湖儿女》《爱尔兰人》并列第一


　　日前，美国杂志《名利场》（Vanity Fair）影评人评选出2019年度15部最佳电影，贾樟柯导演的《江湖儿女》和马丁·斯科塞斯导演的《爱尔兰人》并列第一。文章评价，《江湖儿女》和《爱尔兰人》是“两部不同寻常的黑帮史诗，都是对爱、背叛和历史变革的见证，让人内心沉重。”另外，中国导演胡波的遗作《大象席地而坐》同样上榜。


01.浙江卫视发声还原高以翔事件经过


　　不久前，艺人高以翔在录制浙江卫视节目《追我吧》过程中突发心脏病去世。今天是高以翔离世的第九天，浙江卫视接受媒体采访，回应网友对于该事件的诸多疑问，并宣布将永久停播《追我吧》这档节目。

      浙江卫视方面还表示，该事件相关证据已作封存，供监管部门依法查证，再次对高以翔表达深深的歉意，并承担相应责任。

02.张伟平欠张艺谋巨款被限制高消费


　　 导演张艺谋与合作多年的制作人张伟平因《三枪拍案惊奇》票房分成款问题对簿公堂，经过法院判决，张伟平需向张艺谋支付影片所欠分成款246万3600元。

　　近日，因未在指定期限内履行这份生效法律文书确定的给付义务，张伟平被法院采取限制消费措施，不得实施高消费及非生活和工作必须的消费行为。

03.成龙又不要命!动作大片《急先锋》首发预告

急先锋　先导预告

　　电影《急先锋》发布首支预告，唐季礼、成龙黄金组合打造动作大片升级。自《超级警察3》开始两人合作至今，缔造了一系列电影界的“神话”，而跨越30年的创作友情也在电影《急先锋》中展现。

　　《急先锋》讲述国际安保团队时刻守护世界华人安全，展开跨国营救故事。由总指挥唐焕庭（成龙饰）带领雷震宇（杨洋饰）、张凯旋（艾伦饰）、弥雅（母其弥雅饰）、神雕（朱正廷饰）等组成的急先锋行动小组，上天入地，辗转全球各地施展惊险营救。



01.《名侦探柯南》2020剧场版首曝预告

柯南2020剧场版预告

　　大银幕一年见一次的小学生又来了！柯南2020年剧场版《名侦探柯南：绯色的弹丸》发布首款预告，将于2020年4月17日在日本上映。

　　在这部作品中，以赤井秀一为首的赤井一家集结。世界最大的体育盛典“WSG世界体育大会”即将在东京举办之际，大会的赞助商们遭遇绑架，从名古屋开往东京的“真空超导磁悬浮列车”被卷入时间之中。在这里，可以看到监视事件发展的赤井秀一的身影，以及等待他发号指令的FBI身影。



01. 恭喜！"石头姐"艾玛斯通宣布订婚


　　"石头姐"艾玛·斯通男友戴夫·麦卡里在ins上晒出二人合照，宣布订婚，照片上两人甜蜜依偎，石头姐大方秀出钻戒，一脸幸福。恭喜！
　
      据悉，两人相识于2016年，恋情公布于2017年10月。男方戴夫·麦卡里（34岁）为SNL编剧，导演。曾执导过石头姐在SNL出演的短剧，另外也是喜剧剧情片《布利斯比熊》的导演。

   编辑：Joker

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关键词： 时光晚报
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