《007：无暇赴死》预告片首映前夕，丹尼尔·克雷格和安娜·德·阿玛斯与时光网一起畅谈了这部电影。









这位51岁的演员最开始对回归007系列是保持沉默的，他在2015年的一次采访中，即《007：幽灵党》他第四次出演该角色之后曾表示，他“宁愿割腕”也不会再出演这个角色了。尽管再一次的大热保证有一定的号召力，克雷格同时也是被一群颇有创造力的伙伴们所吸引。刚刚获得金球奖和奥斯卡最佳男演员奖的拉米·马雷克加入了该剧组；在丹尼·鲍尔因创作上的分歧离开之后，凯瑞·福永签约执导该片；《杀死伊芙》（2018）和《伦敦生活》（2016）的编剧主创菲比·沃勒-布里奇，也作为联合编剧加入了该片。











“几乎每部邦德电影我都会伤到自己，这已经很正常了。但是我真的非常高兴自己拍摄了这部电影，拍摄了又一部这个系列的影片，我就是非常开心，” 克雷格最近在洛杉矶与时光网的一次谈话中分享了这些。“这就像之前每次一样，是一项非常艰难的工作。”因此当他完成工作之后，他就会去享受一个应得的假期，最好是热带的地方。“你看，我是在三周之前的周五晚上结束《无暇赴死》拍摄的，而周一我就已经躺在沙滩上了，” 克雷格带着狡黠地笑容说道。





“不过那是一次团队的合作，”这位演员继续说道。“对我来说，完成这部电影最让我动容的事情之一是，在电影中和我合作的一些人我们已经一起合作了五部电影，而一些人我们已经一起工作了30年之久。除了邦德，就是我在电影行业工作的时间，对我来说，那就是全部的意义所在，那些人以及和他们告别。因为我还会继续拍其他的影片，我也会再见到他们或者什么的，但那对我而言仍然是职业生涯中最动情的时刻，那对我意义非凡。”









