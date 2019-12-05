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经典的詹姆斯·邦德系列动作电影迎来了第25部《007：无暇赴死》
，该片被誉为整个系列中非常重要的一部作品，不仅仅是因为它是环球影业首次拿下海外发行权所发行的第一部电影，或者是这个系列首次在大屏幕上呈现一个狡猾、臭名昭著风流成性、有点厌恶女性的特工角色。而是自2017年MeToo运动以来，一场声势浩大并姗姗来迟的关于性骚扰、性侵犯以及更加公正、细致入微的性别代表的讨论，席卷了美国以及全球其他很多地方。
丹尼尔·克雷格
公开证实，这的确是他最后一次出演这位极具标志性的英国特勤局特工一角（“是的，别人也需要机会试一试”）。他坦言这样的经历被证明是积极的，情感上的积极，而这让他有点吃惊。
这位51岁的演员最开始对回归007系列是保持沉默的，他在2015年的一次采访中，即《007：幽灵党》他第四次出演该角色之后曾表示，他“宁愿割腕”也不会再出演这个角色了。尽管再一次的大热保证有一定的号召力，克雷格同时也是被一群颇有创造力的伙伴们所吸引。刚刚获得金球奖和奥斯卡最佳男演员奖的拉米·马雷克加入了该剧组；在丹尼·鲍尔因创作上的分歧离开之后，凯瑞·福永签约执导该片；《杀死伊芙》（2018）和《伦敦生活》（2016）的编剧主创菲比·沃勒-布里奇，也作为联合编剧加入了该片。
“几乎每部邦德电影我都会伤到自己，这已经很正常了。但是我真的非常高兴自己拍摄了这部电影，拍摄了又一部这个系列的影片，我就是非常开心，” 克雷格最近在洛杉矶与时光网的一次谈话中分享了这些。“这就像之前每次一样，是一项非常艰难的工作。”因此当他完成工作之后，他就会去享受一个应得的假期，最好是热带的地方。“你看，我是在三周之前的周五晚上结束《无暇赴死》拍摄的，而周一我就已经躺在沙滩上了，” 克雷格带着狡黠地笑容说道。
“不过那是一次团队的合作，”这位演员继续说道。“对我来说，完成这部电影最让我动容的事情之一是，在电影中和我合作的一些人我们已经一起合作了五部电影，而一些人我们已经一起工作了30年之久。除了邦德，就是我在电影行业工作的时间，对我来说，那就是全部的意义所在，那些人以及和他们告别。因为我还会继续拍其他的影片，我也会再见到他们或者什么的，但那对我而言仍然是职业生涯中最动情的时刻，那对我意义非凡。”
这是一个温暖的回忆，而同剧组的人也同样感动，安娜·德·阿玛斯
也这样表示。她在神秘谋杀片《利刃出鞘》(2019)中和克雷格首次合作之后，在福永的影片中担任了一个角色。“这很让人难过，我就在那，我十分自豪自己能在那和他一起拍完最后一个镜头，”她说，“这对我们所有人都是非常动容的时刻，而见证一段在他生命中存在了12年的经历是如何结束的，这非常美好。简直难以置信，我爱丹尼尔，他是那种，怎么说呢，他是毫不懈怠的。不管他有多累，他仍然会每天出现去上班，他对自己的工作表现出莫大的尊重。人们看到这些也因此钦佩他，而那也是我感受到的。他非常的振奋人心，对我来说简直就是精神导师。而这很暖心，因为一个人在詹姆斯·邦德电影里真的很可怕，会让人神经紧张。因此，以前就认识丹尼尔并且一起工作，你知道，（这些让我）没有压力。我闯入了詹姆斯·邦德的世界，而我们在电影里看起来好极了。”