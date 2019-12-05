“香港年轻导演还是要好好努力。”









《胭脂扣》





时光君：什么样的契机让您走上导演之路？





关锦鹏：我从小就喜欢看电影，因为我家旁边刚好是个大戏院，自己存钱买最便宜的票，看那种公映场早场，因为正式放的电影买不起票的。





到后来读书，对表演有了兴趣，就参加无线电视的演员训练班，一年的受训过程后就转到幕后，非常幸运碰上合作项目，就用16厘米拍摄的电视剧，聚集了许鞍华、谭家明、严浩、徐克等等导演，我觉得要感恩的是在他们身上学到许多东西。









时光君：为何始终关注女性题材？作为男性导演如何把握女性细腻的心理和情感？









《蓝宇》





时光君：香港比较商业的电影环境，像你这样文艺的题材是如何筹措资金如何制片的？





关锦鹏：我觉得我碰上了香港电影最黄金的时代。我们那个时候其实基本上是投资人找导演，多于导演要拿着剧本说服投资人投资的，我是一个例子，王家卫导演也是一个例子。他的制片人就是之前当演员的邓光荣，许鞍华也是。每一个导演都被大电影公司或者独立电影公司招聘，来给他们做导演。





所以，那时候香港电影是商业取向的电影工业，但那个时候氛围比较好，观众也爱看电影，老板愿意采取一种比较开放的态度，可以接受不一样的、多元的题材。





时光君：会给演员表演多大的自由度？还是认为演员应该严格按照导演的思路走？





关锦鹏：当然不一定要按照导演的意图，但是像我刚才说的，一个导演首先这个戏想说些什么，你一定要让演员知道。





当然我自己的经验是，不管改编剧本还是原创剧本，演员对角色的理解，角色出彩或者走的很细，随时会影响到电影的主题，随时要调整，但是这个调整还是在导演主控的范围里边。但是演员的表演怎么传达，导演想要的东西是绝对要给演员空间的。





时光君：哪位女星合作最默契？哪位女星最难搞定？









《过春天》





时光君：为什么您这些年更多的以监制的身份活跃，而自己导演的作品并不多？





关锦鹏：我觉得大陆电影的大环境，现在很多年轻导演或者老板出来，大家都更愿意内容先行，把剧本搞好了，也不见得一定要大明星。最近几年我们看到张宇，周一围、王传君，这些好演员都能演戏，但他们不是那种大明星。









时光君：现在要制作一部味道纯正的香港电影是不是越来越难？香港现在的文化土壤和社会环境是否会孕育下一次香港新浪潮？









我觉得要多拍点香港本土性，关心香港这座城市的电影，即使不见得像80年代初新浪潮那么轰轰烈烈。要拍好作品，香港年轻导演还是要好好努力，把自己的思维再扩大一些。





时光君：您对现在最流行的超级英雄电影怎么看？





关锦鹏：我觉得可以并存的。我觉得在大陆看到的很多内容饱满的拍的很好的电影不见得是那种超级大片，所以我觉得还是看内容，这个当然怎么主导也不是导演说了算，某个程度要有眼光的制片人，去引导创作群体，引导观众，多看才有机会让电影圈变得更多元。





时光君：最近您看过的留下深刻印象的作品吗？













时光君：未来您的计划是什么？有什么正在进行中的项目？电影版《他的国》还会有吗？





关锦鹏：《他的国》那个剧本不被通过，所以不可能拍了，版权也已经到期归还给韩寒了。我自己在弄下一个剧本，全程在香港拍摄，我自己导演。