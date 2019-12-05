今日影片发布“全面进阶”特辑，主创全员亮相展现影片有趣的拍摄过程，所有人团结一心努力创作更高水准的作品，完美诠释了勇敢者挑战巅峰的精神。影片由杰克·卡斯丹执导，道恩·强森、杰克·布莱克、凯文·哈特、凯伦·吉兰将全阵容回归，将于明日登陆全国院线，预售火爆进行中。





“丛林逃亡”绝壁险峰高耸入云

主创全员现身全面进阶特辑

勇敢者齐心协力再战巅峰





今日，影片发布“全面进阶”特辑，特辑中除了影片惊险搞笑的片段之外，还首次曝光了幕后拍摄花絮，主创全员亮相讲述了对于这部影片的期待。强森作为主演及制片人对于这部电影有着非常高的要求：“如果你有幸拍了部跟第一部《勇敢者游戏》一样成功的电影，那在拍续集时你必须得更上一层楼。”对于导演杰克·卡斯丹来说也同样想要“再战巅峰”：“我们想挑战自我，做些第一部电影里没有的新尝试。”





为呈现出全面升级的游戏世界，这一次拍摄过程中他们挑战了无限的可能性，不仅场景更为多样与宏大，演员也上天入地超越体能极限。整只优秀团队的重聚激发了所有人的创作灵感，产生了奇妙的化学作用，同时制造出接连不断的笑点，比如强森饰演的艾迪爷爷就让饰演神秘新角色的奥卡菲娜十分赞叹。







强森和凯文·哈特





另外，勇石博士也遇到了更加强大的对手——残暴者尤尔根，令人十分好奇勇敢者们将如何对抗这个“终极敌人”。





“人鸟大战”“极速飞车”让人心惊肉跳

嘴炮拍档相爱相杀带来爆笑连连





此次回归观众视野的勇敢者游戏世界，迎来危险升级与全面失控，多个极度惊险的全新关卡迅速转换令人目不暇接。除了在前作中暗藏食人河马的原始丛林，还有随时让人殒命的万丈深渊，无数狂暴山魈围攻的峰林浮桥，突然山崩石裂的极寒雪山，成群巨型鸵鸟穷追不舍的无人沙漠……游戏世界的狂暴山魈、愤怒鸵鸟、食人蟒蛇、凶恶鬣狗等猛兽逼真可怕，毛发表情清晰可见，还原度100%；





鸵鸟奔腾如同身临其境，飞石走砾如同就在眼前，沉浸式视效体验带来让人肾上腺飙升的极限刺激。同时，片中笑点密集，无论是强森扮演坏脾气老爷爷，还是欢脱的凯文·哈特变身语速超慢的优雅老先生，高反差“笑”果都令人捧腹，两人一路上开启相爱相杀模式，互喷互损让人狂笑不止。







沙漠飙车躲避怪兽攻击





另外，勇敢者们与愤怒的鸵鸟大队展开激烈对战，与变身黑马的贝瑟尼并肩作战，超燃团战紧张刺激又充满笑料，是一部难得的好“效”又好笑的巨制。

入围奥斯卡最佳视觉特效奖初选名单

顶级制作团队打造“同档最强大片”





近日，《勇敢者游戏2：再战巅峰》入围了奥斯卡最佳视觉特效奖初选名单，预告中所呈现出的震撼视效吸引了无数观众，这都归功于顶级的幕后制作团队：来自全球各地超过5000人的视效团队打造凶猛野兽的逼真细节；





充满想象力的奇观场景及关卡，由参与过《海王》《钢铁侠3》等特效大片的艺术指导操刀；参与制作《阿凡达2》的奥斯卡级视效总监也参与了本片的制作，将想象中的游戏世界逼真呈现，满足了无数人进入游戏世界的梦想。影片自上周开启预售到目前为止，预售票房已超过千万，预售排片比排名第一，想看等其他指标数值也都占尽优势，碾压同档上映影片。







勇敢者被困沙漠之中





无论从IP热度、制作水准、卡司阵容等方面来看，都可以称之为年底最强巨制。全新升级的关卡与新鲜加盟的角色，更会为大家呈现新奇有趣、刺激震撼翻倍的感官体验，绝对无愧于年底最值得期待的好莱坞动作冒险大片之称号。

好莱坞动作冒险巨制《勇敢者游戏2：再战巅峰》由杰克·卡斯丹执导，四大主角“勇石博士”道恩·强森、“地质学家”杰克·布莱克、“语言学家”凯文·哈特、“性感打女”凯伦·吉兰将全阵容回归！为了拯救消失的同伴，勇敢者四人组再次集结，进入全面失控的未知世界，面对难度爆表的危险关卡，强森领队挑战极限搏命逃生。





一场惊险刺激又充满惊喜的冒险之旅即将展开！影片将抢先北美于12月6日全国震撼上映，预售火爆进行中！







奥卡菲娜





杰克·布莱克

