太空电影的意义，不仅体现在电影技术和艺术上，它也将遥远的事业带到普罗大众的身边，影响塑造着人们对太空探索、人和宇宙、生与死、瞬间与永恒的认知。













影片整体是基于当下科技的稍远延伸，我们能感受到很多熟悉亲切的东西，而许多想象的图景，似乎可以预见、很可能在不久的将来实现。





《星际探索》如何立足当下、展望未来？太空电影和现实太空探索活动是怎样一种互动的关系？本文将为你小小介绍下。





（微剧透提醒！）





商业月球旅行、火星移民......触手可及的未来！





《星际探索》作为一部科幻片，想象未来的部分尤其夺人眼球。影片基于现实往前迈出的一步，最明显的体现在人类所触及、开拓的太空范围。





《星际探索》中字预告 《星际探索》里皮特“寻父”的路线是地球——月球——火星——海王星。影片中，不仅商业月球旅行已经实现，而且已经发展到非常繁荣的阶段。登月飞船内部感觉和飞机非常相似，也有漂亮的空姐，而且比飞机还要宰客——皮特要花125美元买一套飞船上用的枕头和毛毯。





月球上的车站看上去和我们日常生活中的车站并无差别，成群结队的小朋友去月球旅行，拍照、买纪念品，仿佛只是来到了另一座城市。而随着月球旅行的日常化，月球也被多方势力占领，“月球海盗”猖獗现身，试图争夺资源。















现实中，商业月球旅行、涉足火星虽然还未真正实现，但都已“排上日程”。2018年初，埃隆·马斯克旗下的太空探索公司Space X成功发射可回收的猎鹰9号运载火箭，大大缩减太空旅行成本。随之，Space X将商业月球旅行计划提上日程，目标在2023年启程，首个商业旅行登月者是日本企业家前泽友作。











除了商业月球旅行计划，Space X还有野心更大的火星登陆计划，目标在2024年首次实现。在埃隆·马斯克的计划中，2028年将建成首个永久火星基地，打造完善的基础设施，创造就业机会。









自从冥王星不再被认定为太阳系的行星后（被划为矮行星），海王星成为距离地球最遥远的一颗行星，也几乎是目前人类所能预想到的探索极限。





2012年和2018年旅行者1号和2号各自抵达太阳系边界，创造目前人造飞行器达到的最远距离，它们分别耗费了35年和41年。



