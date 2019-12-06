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太空电影和现实探索相依相偎半世纪

《星际探索》剖解近未来太空旅行图景

2019-12-06 09:25:07 来源：Mtime时光网

太空电影的意义，不仅体现在电影技术和艺术上，它也将遥远的事业带到普罗大众的身边，影响塑造着人们对太空探索、人和宇宙、生与死、瞬间与永恒的认知。
　　时光网特稿 布拉德·皮特主演、詹姆士·格雷执导的太空科幻片《星际探索》已登陆内地大银幕，这部曾入围威尼斯金狮奖的严肃科幻片也正式揭开面纱。

　　《星际探索》原名“Ad Astra”，拉丁语意“克服重重困难，也要驶向群星”，蕴含着探索星际太空的目标和决心。

　　《星际探索》一方面有导演格雷一向的人文关怀和哲学思索的积淀，另一方面也是一部不多见的将背景设置在未来几十年的“近未来”科幻片。

　　影片整体是基于当下科技的稍远延伸，我们能感受到很多熟悉亲切的东西，而许多想象的图景，似乎可以预见、很可能在不久的将来实现。

　　《星际探索》如何立足当下、展望未来？太空电影和现实太空探索活动是怎样一种互动的关系？本文将为你小小介绍下。

（微剧透提醒！）

商业月球旅行、火星移民......触手可及的未来！

　　《星际探索》作为一部科幻片，想象未来的部分尤其夺人眼球。影片基于现实往前迈出的一步，最明显的体现在人类所触及、开拓的太空范围。

《星际探索》中字预告

　　《星际探索》里皮特“寻父”的路线是地球——月球——火星——海王星。影片中，不仅商业月球旅行已经实现，而且已经发展到非常繁荣的阶段。登月飞船内部感觉和飞机非常相似，也有漂亮的空姐，而且比飞机还要宰客——皮特要花125美元买一套飞船上用的枕头和毛毯。

　　月球上的车站看上去和我们日常生活中的车站并无差别，成群结队的小朋友去月球旅行，拍照、买纪念品，仿佛只是来到了另一座城市。而随着月球旅行的日常化，月球也被多方势力占领，“月球海盗”猖獗现身，试图争夺资源。



　　再远一些的火星，影片中还未达到商业开发的程度，但人类已可以涉足，并建有设施完善的地下基地。鲁丝·内伽饰演的角色，出生在火星，一辈子都在火星，只去过地球一次。可见火星的设施已基本可满足人类生命周期内的全部需要。

　　现实中，商业月球旅行、涉足火星虽然还未真正实现，但都已“排上日程”。2018年初，埃隆·马斯克旗下的太空探索公司Space X成功发射可回收的猎鹰9号运载火箭，大大缩减太空旅行成本。随之，Space X将商业月球旅行计划提上日程，目标在2023年启程，首个商业旅行登月者是日本企业家前泽友作。



　　除了商业月球旅行计划，Space X还有野心更大的火星登陆计划，目标在2024年首次实现。在埃隆·马斯克的计划中，2028年将建成首个永久火星基地，打造完善的基础设施，创造就业机会。

　　影片中，罗伊·麦克布莱德（皮特饰）的父亲H ·克利福·麦克布莱德（汤米·李·琼斯饰）带领团队，20年前离开地球，前往探索海王星。皮特寻父的最后一站，也就是海王星。

　　自从冥王星不再被认定为太阳系的行星后（被划为矮行星），海王星成为距离地球最遥远的一颗行星，也几乎是目前人类所能预想到的探索极限。

     2012年和2018年旅行者1号和2号各自抵达太阳系边界，创造目前人造飞行器达到的最远距离，它们分别耗费了35年和41年。

     现实中，旅行者2号花了12年时间才来到海王星，而《星际探索》中载人飞船从火星抵达海王星花费时间为79天，无疑是基于现实现状的最大预想。

作者：王小Sa，花郎   编辑：SaSa

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 星际探索 皮特 太空电影 科幻 太空探索 航天

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星际探索

星际探索 (2019)

7.1

导演：詹姆士·格雷

主演：布拉德·皮特

在线播放

布拉德·皮特

布拉德·皮特

Brad Pitt

职业：演员 | 制作人

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詹姆士·格雷

詹姆士·格雷

James Gray

职业：导演 | 编剧

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