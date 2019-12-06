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时光早报：《花木兰》北美版预告大量新镜头

"权游"编剧工会奖0提名 "安眠书店"新季预告

2019-12-06 07:42:26 来源：Mtime时光网

你关心的都在这里~

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01.真人版《花木兰》北美新预告多40多秒镜头



《花木兰》北美正式预告

真人版《花木兰》率先曝光中文版预告后，北美版新预告也随之放出，比中文版多出40多秒新镜头。

新预告梳理了木兰替父从军、征战沙场、真实身份暴露的剧情线索。巩俐饰演的反派、甄子丹饰演的将军以及李连杰饰演的皇帝登场。女魔头巩俐还亮出利爪与“花木兰”刘亦菲正面交锋大打出手。

02. 《毒液2》新卡司加盟



曾出演《偷拐抢骗》 《这就是英格兰》斯蒂芬·格拉汉姆商谈加盟《毒液2》，具体饰演角色暂时未知。

汤姆·哈迪主演的《毒液2》已经于11月18日在伦敦开拍，电影由有着“动作捕捉之王”美誉的安迪·瑟金斯担任导演，米歇尔·威廉姆斯回归扮演安妮·韦英，在第一部片尾彩蛋出现的伍迪·哈里森加盟。

在上线不久的Netflix电影《爱尔兰人》中，格拉汉姆第三度合作马丁·斯科塞斯，饰演工会领袖Anthony ‘Tony Pro’ Provenzano，表现令人印象深刻。

03.《猎魔人》角色海报白狼杰洛特、希里、叶奈法亮相





Netflix魔幻剧集《猎魔人》（《巫师》）最新角色海报曝光，亨利·卡维尔饰演的白狼杰洛特、弗莱娅·艾伦饰演的希里、安亚·查洛特拉饰演的叶奈法亮相。剧集即将12月20日上线。

04.Netflix爱情/惊悚剧集《安眠书店》第二季曝中字预告



《安眠书店》第二季先导预告

Netflix爱情/惊悚剧集《安眠书店》第二季发布中字先导预告，男主实力吐槽洛杉矶，称大家都是“冒牌货”。

第一季讲述乔伊·戈柏（佩恩·拜德格雷饰演）是个聪明但执着的纽约男子，想利用现代科技去夺取贝可（薛·米契尔饰演）的芳心。他不但由变态跟踪狂变为其男友，同时还要清除两人恋爱路上的各种障碍—就连杀人也在所不惜。故事设定在当下 24 小时都有网路连线的世界，探讨了现实生活中我们面对网路偷窥和控制的无助感。

新季中，乔伊从纽约搬到了洛杉矶，又会有什么意想不到的展开呢？第二季12月26日上线。  

05.更变态了！《黑袍纠察队》第二季曝先导预告



《黑袍纠察队》第二季先导预告

亚马逊原创暗黑超英剧集《黑袍纠察队》第一季播出后反响不俗，顺理成章续订第二季。今日第二季首度曝光了先导预告，变态程度有增无减！

《黑袍纠察队》讲述了一个超能力者活跃的时代，世上有类似复仇者联盟/正义联盟的“七大英雄”，但高尚正义只是他们的公众形象，私底下他们烧杀抢掠，极度自私。而一群小人物组成了“黑袍纠察队”，要去规范“七大”，阻止其危害世界。第二季预计明年夏季上线。



01.美国编剧工会（WGA）2019剧集提名诞生



美国编剧工会（WGA）2019剧集提名名单出炉，《守望者》《心灵猎人 第二季》等获得青睐，而艾美奖大赢家《权力的游戏》在这里遇冷，没有获得任何提名。下面是主要提名名单。

剧情类剧集最佳编剧

《王冠》
《使女的故事》
《心灵猎人》
《继承之战》
《守望者》

喜剧类剧集最佳编剧

《巴里》
《了不起的麦瑟尔夫人》
《笔写青春》
《副总统》
《轮回派对》

02.威尔史密斯亮相《变身特工》首映原地变鸽





威尔·史密斯在配音动画《变身特工》中变成了鸽子，首映礼现场他更现场演绎原地变鸽！非常传神了。

   编辑：sasa

关键词： 时光早报
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