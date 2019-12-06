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新预告梳理了木兰替父从军、征战沙场、真实身份暴露的剧情线索。巩俐饰演的反派、甄子丹饰演的将军以及李连杰饰演的皇帝登场。女魔头巩俐还亮出利爪与“花木兰”刘亦菲正面交锋大打出手。





第一季讲述乔伊·戈柏（佩恩·拜德格雷饰演）是个聪明但执着的纽约男子，想利用现代科技去夺取贝可（薛·米契尔饰演）的芳心。他不但由变态跟踪狂变为其男友，同时还要清除两人恋爱路上的各种障碍—就连杀人也在所不惜。故事设定在当下 24 小时都有网路连线的世界，探讨了现实生活中我们面对网路偷窥和控制的无助感。





新季中，乔伊从纽约搬到了洛杉矶，又会有什么意想不到的展开呢？第二季12月26日上线。