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真人版《花木兰》
率先曝光中文版预告后，北美版新预告也随之放出，比中文版多出40多秒新镜头。
新预告梳理了木兰替父从军、征战沙场、真实身份暴露的剧情线索。巩俐饰演的反派、甄子丹饰演的将军以及李连杰饰演的皇帝登场。女魔头巩俐还亮出利爪与“花木兰”刘亦菲正面交锋大打出手。
汤姆·哈迪主演的《毒液2》
已经于11月18日在伦敦开拍，电影由有着“动作捕捉之王”美誉的安迪·瑟金斯担任导演，米歇尔·威廉姆斯回归扮演安妮·韦英，在第一部片尾彩蛋出现的伍迪·哈里森加盟。
在上线不久的Netflix电影《爱尔兰人》
中，格拉汉姆第三度合作马丁·斯科塞斯，饰演工会领袖Anthony ‘Tony Pro’ Provenzano，表现令人印象深刻。
03.《猎魔人》角色海报白狼杰洛特、希里、叶奈法亮相
Netflix魔幻剧集《猎魔人》
（《巫师》）最新角色海报曝光，亨利·卡维尔
饰演的白狼杰洛特、弗莱娅·艾伦饰演的希里、安亚·查洛特拉饰演的叶奈法亮相。剧集即将12月20日上线。
04.Netflix爱情/惊悚剧集《安眠书店》第二季曝中字预告
Netflix爱情/惊悚剧集《安眠书店》
第二季发布中字先导预告，男主实力吐槽洛杉矶，称大家都是“冒牌货”。
第一季讲述乔伊·戈柏（佩恩·拜德格雷饰演）是个聪明但执着的纽约男子，想利用现代科技去夺取贝可（薛·米契尔饰演）的芳心。他不但由变态跟踪狂变为其男友，同时还要清除两人恋爱路上的各种障碍—就连杀人也在所不惜。故事设定在当下 24 小时都有网路连线的世界，探讨了现实生活中我们面对网路偷窥和控制的无助感。
新季中，乔伊从纽约搬到了洛杉矶，又会有什么意想不到的展开呢？第二季12月26日上线。
05.更变态了！《黑袍纠察队》第二季曝先导预告
亚马逊原创暗黑超英剧集《黑袍纠察队》第一季播出后反响不俗，顺理成章续订第二季。今日第二季首度曝光了先导预告，变态程度有增无减！
《黑袍纠察队》
讲述了一个超能力者活跃的时代，世上有类似复仇者联盟/正义联盟的“七大英雄”，但高尚正义只是他们的公众形象，私底下他们烧杀抢掠，极度自私。而一群小人物组成了“黑袍纠察队”，要去规范“七大”，阻止其危害世界。第二季预计明年夏季上线。
01.美国编剧工会（WGA）2019剧集提名诞生
剧情类剧集最佳编剧
喜剧类剧集最佳编剧
威尔·史密斯在配音动画《变身特工》
中变成了鸽子，首映礼现场他更现场演绎原地变鸽！非常传神了。