2019-12-06 09:22:54 来源：Mtime时光网
编辑：SaSa
导演：丹尼尔·特拉切..
主演：卡尔·厄本
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阿森纳颓风
2019-12-07 22:35
第一季前几集不错，我感觉越往后越不行
想长胖
2019-12-06 23:02
黑衣服那个终于有点戏了
屌你卤味
2019-12-06 22:48
唯一期待的超英剧啦！
雨山人
2019-12-06 19:24
剧本扎实、拍摄精巧、各角色表演精湛！这样的精装剧，期望给出一个好收尾，别烂尾别烂尾！！
冃禾
2019-12-06 17:39
我身边的人都不看超级英雄电影的，因为剧情很幼稚你们呢？
MIKEATHE-
2019-12-06 16:51
《BrightBurn》里那个小坏蛋神似祖国人的儿子，连超能力都一样，简直可以做外传看了···
蓝爸爸666
2019-12-06 15:57
祖国人不可能挂，他一定到最后的最后，下季那个蒙面忍者是叫玄色吧？该发威了，那家伙是个隐藏BOSS，变态海王该领盒饭了
动人的吴岩妍31961分钟前
漫画里是玄色杀了祖国人，但是漫改剧很程度会改动整个剧情走向
熊皮恶霸
2019-12-06 13:35
等得好难受 唉
亚洲之鹰001
2019-12-06 12:48
酷！
硬糖伯爵
2019-12-06 12:47
期待，第一季很屌
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