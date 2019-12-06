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更变态了!《黑袍纠察队》第二季曝预告

暗黑黄暴超英神剧又来了 有望明年夏季上线

2019-12-06 09:22:54 来源：Mtime时光网

暗黑超英剧集《黑袍纠察队》第二季首曝预告。
　　时光网讯 亚马逊原创暗黑超英剧集《黑袍纠察队》第一季播出后反响不俗，顺理成章续订第二季。今日第二季首度曝光了先导预告，变态程度有增无减！




　　血浆四溅、断臂残肢、烧杀抢掠，最后那一个咂嘴，让人心里直发毛。



　　《黑袍纠察队》讲述了一个超能力者活跃的时代，世上有类似复仇者联盟/正义联盟的“七大英雄”，但高尚正义只是他们的公众形象，私底下他们烧杀抢掠，极度自私。而一群小人物组成了“黑袍纠察队”，要去规范“七大”，阻止其危害世界。

　　第二季预计明年夏季上线。

   编辑：SaSa

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 美剧 亚马逊 超英 黑暗
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