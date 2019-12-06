时光网讯
爱情/惊悚剧集《安眠书店》
第二季发布中字先导预告，男主实力吐槽洛杉矶，称社交媒体时代大家都是“冒牌货”。这一季乔伊从纽约搬到了洛杉矶，而且还把名字改成了威尔。他又将会跟踪哪个美女，给谁的生活造成困扰呢？12月26日Netflix见分晓。
《安眠书店》改編自卡洛琳·凯普尼斯（Caroline Kepnes）的畅销小说，第一季讲述乔伊·戈柏（佩恩·拜德格雷
饰演）是个聪明但执着的纽约男子，想利用现代科技去夺取贝可（伊丽莎白·莱尔
饰演）的芳心。
他不但由变态跟踪狂变为其男友，同时还要清除两人恋爱路上的各种障碍—就连杀人也在所不惜。故事设定在当下 24 小时都有网络连线的世界，探讨了现实生活中我们面对网络偷窥和控制的无助感。
第二季将以原著续作《隐藏之身》（Hidden Bodies）与新故事线结合。如果你看过第一季的话，应该知道结尾发生了什么，如何和第二季衔接还是挺让观众好奇。
《安眠书店》第一季由贝兰提制作公司、Alloy娱乐、A+E电视网和华纳兄弟电视公司联合制作，第一季最开始在A+E电视网旗下的Lifetime播出。得到相当好的反馈后，Netflix买下了国际发行权，扩大了《安眠书店》的知名度。
今年10月Netflix发布的自家平台十大热门剧集中，《安眠书店》以4000万观看人数排名第四，
仅次于《怪奇物语》6400万、《伞学院》 4500万和《纸钞屋 》 4400万。