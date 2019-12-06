喜欢读书、爱在社交媒体晒照的洛杉矶美女小心了，变态跟踪狂乔伊从纽约来到了LA。















天天在社交媒体晒自拍的美女小心了





他不但由变态跟踪狂变为其男友，同时还要清除两人恋爱路上的各种障碍—就连杀人也在所不惜。故事设定在当下 24 小时都有网络连线的世界，探讨了现实生活中我们面对网络偷窥和控制的无助感。











第二季将以原著续作《隐藏之身》（Hidden Bodies）与新故事线结合。如果你看过第一季的话，应该知道结尾发生了什么，如何和第二季衔接还是挺让观众好奇。





小男孩是剧集原创的角色





《安眠书店》第一季由贝兰提制作公司、Alloy娱乐、A+E电视网和华纳兄弟电视公司联合制作，第一季最开始在A+E电视网旗下的Lifetime播出。得到相当好的反馈后，Netflix买下了国际发行权，扩大了《安眠书店》的知名度。







