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明星太多，这个阵容算不算亚洲顶级？

“唐探3”亚洲侦探联盟特辑曝光

2019-12-06 09:44:44 来源：Mtime时光网

王宝强、刘昊然这对“唐人街神探组合”喜卷东京第三站，与日本侦探妻夫木聪、泰国侦探托尼贾组成了“亚洲侦探联盟”，共同解决棘手案件。

亚洲侦探联盟特辑

      时光网讯陈思诚编剧、执导的电影《唐人街探案3》今日发布一支“亚洲侦探联盟”特辑。

      王宝强刘昊然这对“唐人街神探组合”喜卷东京第三站，与日本侦探妻夫木聪、泰国侦探托尼·贾组成了“亚洲侦探联盟”，共同解决棘手案件。陈思诚导演表示，这四位侦探每一个人对案情都有着推动作用，缺一不可。

      此外，三浦友和、长泽雅美、浅野忠信、铃木保奈美、染谷将太等日本演员也在特辑中亮相。更为惊喜的是，张子枫也重磅回归，并再现神秘微笑。《唐人街探案2》中的黑客侦探尚语贤，即将在《唐人街探案》网剧中登场的新侦探邱泽也相继出场。

      电影《唐人街探案3》将于2020大年初一上映。


   编辑：羊羊

关键词： 唐人街探案3
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唐人街探案3

唐人街探案3 (2020)

0.0

导演：陈思诚

主演：王宝强 刘昊然

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王宝强

王宝强

Baoqiang Wang

职业：演员 | 导演

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刘昊然

刘昊然

Haoran Liu

职业：演员

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