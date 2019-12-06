王宝强、刘昊然这对“唐人街神探组合”喜卷东京第三站，与日本侦探妻夫木聪、泰国侦探托尼贾组成了“亚洲侦探联盟”，共同解决棘手案件。









此外，三浦友和、长泽雅美、浅野忠信、铃木保奈美、染谷将太等日本演员也在特辑中亮相。更为惊喜的是，张子枫也重磅回归，并再现神秘微笑。《唐人街探案2》中的黑客侦探尚语贤，即将在《唐人街探案》网剧中登场的新侦探邱泽也相继出场。





电影《唐人街探案3》将于2020大年初一上映。









编辑：羊羊