第72届编剧工会奖（WGA）电视类提名名单出炉。

















另外一个艾美奖大赢家《伦敦生活》也未获提名，因为编剧兼主演菲比·沃勒-布里奇不是WGA会员，所以没有提名资格。





电影类提名名单将于明年1月6日公布，这将是明年奥斯卡奖编剧类奖项的最重要风向标。颁奖典礼定于2月1日举办。





第72届美国编剧工会奖（WGA）电视类主要提名：





剧情类剧集最佳编剧















喜剧类剧集最佳编剧















新剧集最佳编剧

















最佳原创长篇















最佳改编长篇























编辑：飒飒