2019-12-06 09:50:22 来源：Mtime时光网
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《卫报》评选韩国电影二十佳名单
刘亦菲登上《好莱坞报道者》杂志封面
科比追悼会 乔丹、奥尼尔等人都来了
第70届柏林电影节落幕
编辑：飒飒
导演：妮可·卡塞尔
主演：雷吉娜·金
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导演：大卫·芬奇
主演：乔纳森·格罗夫
导演：戴维·纳特
主演：基特·哈灵顿
导演：菲利普·马丁
主演：克莱尔·福伊
导演：瑞德·穆拉诺
主演：伊丽莎白·莫斯
导演：马克·米罗
主演：布莱恩·考克斯
导演：亚力克·博格
主演：比尔·哈德尔
导演：艾米·谢尔曼-..
主演：瑞秋·布罗斯纳安
导演：亚当·麦凯
主演：克里斯蒂安·贝尔
导演：莱丝利·海德兰德
主演：娜塔莎·雷昂
导演：Sam Zvibleman
主演：Maya Erskine
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幽灵终结者
41秒前
没毛病
MTFK
昨天 12:29
这是编剧工会奖，就是选编剧的。权游8身为一个电视剧确实是史诗级别的可以，获得艾美奖也没毛病。但编剧奖0收获也很正常。
屌你卤味
2019-12-06 22:48
权游第八季就是对编剧这个职业的侮辱。。。
武神无双
2019-12-06 22:40
霹雳布袋戏都比权游好看
冃禾
2019-12-06 17:25
就我一个人觉得权游第八季非常的好看吗，比前七季都要好啊
一切尽在不_9650309542019-12-06 18:23
你tm别整天评论了
一尺方田昨天 13:56
额…………
记忆的留声机昨天 17:14
是的，你就是独一无二的大萨比
shaunof
2019-12-06 15:26
"权力的游戏最终季编剧工会奖零提名”引起极度舒适
蓝爸爸6662019-12-06 16:25
没错，极度舒适
辛普森大电影
2019-12-06 13:16
活该
硬糖伯爵
2019-12-06 12:49
最后一集我到现在都不想看
M_1511291806444797953
2019-12-06 12:02
拍成那个屎样子，还敢说拿奖
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