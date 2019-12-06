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"权力的游戏"最终季编剧工会奖零提名

艾美奖赢家这里遇冷 "守望者"等获肯定

2019-12-06 09:50:22 来源：Mtime时光网

第72届编剧工会奖（WGA）电视类提名名单出炉。
　　时光网讯 美国编剧工会（WGA）2019电视类提名名单出炉，《守望者》《心灵猎人 第二季》成大赢家。



　　而深陷烂尾争议、后又成为艾美奖大赢家《权力的游戏 第八季》在这里遇冷，没有获得任何提名。

　　另外一个艾美奖大赢家《伦敦生活》也未获提名，因为编剧兼主演菲比·沃勒-布里奇不是WGA会员，所以没有提名资格。

　　电影类提名名单将于明年1月6日公布，这将是明年奥斯卡奖编剧类奖项的最重要风向标。颁奖典礼定于2月1日举办。

第72届美国编剧工会奖（WGA）电视类主要提名：

剧情类剧集最佳编剧




喜剧类剧集最佳编剧




新剧集最佳编剧




最佳原创长篇




最佳改编长篇






   编辑：飒飒

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 编剧工会 剧集 电视 WGA 提名
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