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“如果《教父2》重映，我一定去看”

“黑豹”查德维克·博斯曼Mtime20问

2019-12-06 10:20:30 来源：Mtime时光网

博斯曼最近正在上映的一部电影是动作惊悚片《21座桥》。在时光网记者对他进行的这次专访中，焦点还是放在了他演员身份背后的个人身上。
      时光网讯 除了在电视剧中饰演的角色，查德维克·博斯曼还因在电影中饰演过一些历史人物而出名，例如创造了历史的棒球明星杰基·罗宾逊，标志性音乐家兼歌手詹姆斯·布朗，还有第一位进入美国联邦最高法院的非裔美国人瑟古德·马歇尔。

     在这几部电影和其他作品之间，他还出演了许多部漫威超级英雄电影，包括漫威电影宇宙第18部作品《黑豹》，它不仅曾是该系列票房排名第三的电影，还是第一部获得奥斯卡奖提名的电影。

      博斯曼最近正在上映的一部电影是动作惊悚片《21座桥》。在时光网记者对他进行的这次专访中，焦点还是放在了他演员身份背后的个人身上。

Mtime：不论是作为演员还是普通人，哪些东西会给你启发呢？

查德维克·博斯曼：能做一个可以讲故事的人，我本来就已经很感激了。我很感激可以做这一行，可以把我自己的一部分经历放到我所讲述的故事里，可以在写作或表演的某天得到一些灵感。

     

《21座桥》预告

我很感激创作带来的力量，特别是你能把它用在正途的时候。这就是能给我带来启发的东西。我觉得作为一个艺术家，特别是作为一名演员，你的脑子里必须一直有故事。不仅是身为演员要阐释的故事，还有你想创造的故事，因为这会为你带来美好的东西。

      如果我是一个画家，我不需要别人的许可就能画画。如果我是一个音乐家，我也不需要别人的许可。作为演员，我们却经常需要别人的认可才能被选中。但我觉得只有脑子里有故事，你才能做到不需要别人的认可也能成为一个艺术家。

Mtime：是什么吸引了你从事表演艺术？

查德维克·博斯曼：我哥哥是一位舞者，他后来进了阿尔文·艾利的舞团。但从小到大，他都很喜欢用身体讲故事。作为弟弟，他是我崇拜的人之一。我也很崇拜我另一个哥哥，最大的那个。不过我崇拜他是因为我看到了他做艺术的样子，于是我也被艺术吸引了。

     我觉得自己并不是一个很好的舞者，我也不清楚自己是哪种类型的故事讲述者。但最开始就是看着他表演戏剧或者音乐剧，看着他跳舞，那么享受，那么热爱，我喜欢在剧院里看他跟导演一起工作，但我当时完全不知道以后这也会是我自己从事的行业。

      后来有一个转折点，我当时已经走了运动员路线，而我在AAU篮球队的一个队友死了。我选择表达自己，表达痛失挚友的心情，于是我写了一部戏剧。我把朋友们聚在一起，自己执导了那部戏。这就是我进入剧院，开始自己讲述故事的过程。



Mtime：扮演真实人物和虚构的超级英雄，对你来说有什么差别？

查德维克·博斯曼：我认为，饰演真实人物，你一定要觉得自己获得了许可去讲述他们的故事。因为这是他们的故事，跟他们有感情的是他们的家人，爱人和朋友。所以，很多时候，尤其是我演的基本都是很有名，大家都知道的人物，这种情况下，你会觉得需要找一个人去获得许可才能演这个人物的故事。

      就拿我演过的人物来说，我在拍那几部电影的时候，会在不同时间保持着跟相关人士的联系。我演瑟古德·马歇尔的时候，他的儿子曾经给我写信，说他很愿意我扮演他父亲。

      而瑞秋·罗宾逊的情况则不一样，我必须得去见她，跟她沟通，她说，“你是谁呀？西德尼·波蒂埃要演杰基，丹泽尔·华盛顿要演杰基。为什么要选择你？”我演詹姆斯·布朗的时候，还去到了他们位于佐治亚州奥古斯塔的家里，好让他们观察，了解我。他们想知道我是谁。

      当你扮演一个虚构的角色时，就不需要有这些过程，你不必获得别人的认可。这就是最主要的区别。
  
Mtime：在几部电影里扮演同一个角色，是挑战还是乐趣？

查德维克·博斯曼：都有。因为当你离开它之后，有时候你在那个世界里还是继续生活着的。也就是说，你会想到新的可以做的事。所以，当你回归电影世界的时候，会觉得很有趣。

     我之所以也觉得这是挑战是因为对我个人而言，我不想拍电视剧是因为我喜欢不断尝试不同的东西，我希望每一次都能演不一样的角色。这是我自己坚持的东西，我一直在积累。所以，要找到新的表演方法，找到进步的方式，并且还不能降低标准，这是一种挑战。



      我们必须要打造一个世界，比如，在《黑豹》里，我们要创造一种实实在在的文化。那种文化必须被保持下来。那不仅仅是超级英雄的世界，也是一个必须符合整个非洲大陆的文化的世界。

      所以，那部电影遇到的巨大挑战就是要让人们忠于那里的文化，忠于角色，忠于当地的口音、食物、宗教、服装等等一切事物，忠实于祖先的起源。这才是电影讲的东西，我不认为还有哪部超级英雄电影跟这一部有着同样的压力。因为在文化方面，你可以随心所欲安排超人的各个方面。蝙蝠侠也一样，真实世界的观众们对他们没有这样的期待。
 
Mtime：特效会削弱还是增强你的想象力？

查德维克·博斯曼：我觉得这个问题更适合去问观众，而不是问一个演员。因为作为一名演员，你在演一部超级英雄电影的时候，你做的事其实跟在剧场演出差不多。当你周围都是绿幕的时候，你就要在自己脑子里创造世界了。实际上你要比实景拍摄耗费更多的想象力，有实景的电影，所有东西都真切地摆在那儿。

      但如果你要演一部超级英雄电影，我要在脑海里想象很多环绕在我周围的东西。然后特效师会把我想象中的东西画出来，上色。所以，实际上对于演员来说，靠想象力去演戏是更有挑战性的。现在，不管观众是否被迫去接受某些设定，这都是完全不同的问题。这不是应该问我的问题。

Mtime：通过扮演这些角色，你对自己有了哪些了解？

查德维克·博斯曼：每一个角色都需要我去发掘自身与其相通的地方。你要去探索你自己内心跟杰基·罗宾逊相似的地方，他会给你勇气和毅力。我认为要饰演詹姆斯·布朗，你就要找到自己身上的自信，却又脆弱，不安的感觉。

     你要有真正当家做主，对自己的人生负责，对你的实际演出节目负责的觉悟。饰演詹姆斯·布朗的过程会教你如何做到这一点，不管你想不想学。我觉得自己从中学会了作为一位艺术家该如何掌控自己的事业。我可以深入其中，对于自己所饰演过的每一个角色，我都有自己不一样的看法。
  
Mtime：你有最爱的一部电影吗？

查德维克·博斯曼：我没法选出确切的某一部。不过有那么几部电影，如果它们上映，我一定会去认真看的。《教父2》就是其中之一。我喜欢看现在和过去的碰撞，喜欢看德尼罗和帕西诺饰演不同时代却互相对应的两个角色。《赌城风云》也是其中之一。

      同样，马丁·斯科塞斯在片中设置了两个演员，两个旁白。乔·佩西和罗伯特·德尼罗的这次合作是我最喜欢的，片中的两个旁白简直是神来之笔。《哈林夜总会》是我看过的最有趣的电影之一，边内疚边享受。不管它什么时候放映，我都想去看。这种电影太多了，我没法只选一部。我很喜欢看电影。

Mtime：你如何看待名气？名气对你来说难应付吗？

查德维克·博斯曼：这是我需要适应的东西，毫无疑问。我自己尽力不去在意这些，我觉得你可以努力使自己乐意时时刻刻被人注视。但我自己并不想总是去在意名气。我只想去感激我身边的人们。

     对我来说，重要的是，在某些特定的时刻，要跟朋友和家人在一起，让他们与你分享最好的经历。你要选择自己愿意去享受的部分，不愿意的部分，必须做的时候就去做，实在不想做的时候就拒绝。
  


Mtime：社交媒体在你生活中用得多吗？ 

查德维克·博斯曼：很不幸，用得很多。我觉得你必须要平衡它，实话说，我个人使用社交媒体真的非常多。主要是为了让粉丝看见我在做什么，让他们了解一部分我做的事。有些时候，我也会分享一些对我来说很重要的东西。但我认为它不是真正意义上的个人工具，也不是一种让人边内疚边享受的工具，虽然我觉得很多人都是这么想的。
  
Mtime：你最喜欢的闲暇时光是什么？

查德维克·博斯曼：我觉得我最喜欢的就是时间，时间本身。如果我能有时间享受安静，聆听自己内心的想法，或者去徒步旅行，等等。不一定总能有这种时间，但我觉得这是我最喜欢的闲暇时光，我可以与自己和平相处，可以安静下来。
  
Mtime：你人生的座右铭是什么？

查德维克·博斯曼：现在我不太知道要怎么用文字表述出来。

作者：Judy Solomon   编辑：e

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关键词： 查德维克·博斯曼 JudySolomon
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查德维克·博斯曼

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职业：演员 | 制作人

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