谈及人物的深层意义，胡歌表示：“我从这些边缘的小人物身上看到每个生命个体都是平等的，都有求生的本能，都有与命运的抗争，同时我们也可以在这个过程中看到他们身上的温暖以及人性的光辉。”















据悉，影片在武汉取景，为保证表演的沉浸感与代入感，导演不仅要求主演全程使用武汉话对白，更采用“大顺拍”方式进行拍摄，还携摄影指导董劲松、灯光指导黄志明等超强幕后班底，呈现极具本土风格的光影奇观。





对此刁亦男认为：“这样的空间可以引领人物和故事，等待他们来开辟。”无论是类型元素、视听呈现还是前期拍摄，电影《南方车站的聚会》都堪称独具仪式感的犯罪类型片，也被影评人称为“导演个人风格的升级之作”。











而此次影片的表演难度，让几位实力主演们丝毫不敢掉以轻心：胡歌突破自我，诠释在边缘挣扎的小人物，每天晒灯、练习格斗，甚至刻意保持焦虑、疲惫的状态，只为贴近角色；桂纶镁提前来到武汉居住，走访大街小巷，体会人物的生存环境；廖凡常与当地小贩交流，感受地方警察必需的市井气；万茜则为了几秒钟的镜头花了两个星期来学习木工活。





能令主演们如此全情投入，影片自然有着耐人寻味的故事内核。电影《南方车站的聚会》讲述了偷车团伙头目周泽农，在重金悬赏下走上逃亡之路，与陪泳女刘爱爱共同设局，以求获得赏金的故事。





正如主演桂纶镁所说：“犯罪和爱情是互为一体的。”在这部充满着试探与猜疑的犯罪片中，刁亦男试图打造更为扑朔迷离的人物羁绊和情感走向：周泽农与刘爱爱萍水相逢，末路中互生怜悯成为同谋；他与妻子杨淑俊数年未见，却为了妻儿决意奔赴死亡。从周泽农的“人生折返跑”，到刘爱爱内心善意的觉醒，影片中的人性微光，传递出导演的现实主义关怀。













昨日，电影《南方车站的聚会》来到上海举办特别首映礼，面对观众对片中鸽子、飞机等意象的含义猜想，导演刁亦男亲自解读：“周泽农的内心有他自己特别的东西，也可能是特别向往自在自由，但是他又不愿意把这些东西在表面上释放出来，深藏于内心的感觉。而当他在幻觉当中举着枪，看着天空那一片渐渐变成深蓝色的色块，好像把他深深的吸了进去一样，可能也是他内心深处对那方蓝色的向往。”刁亦男还鼓励大家：“你们一定要通过影像和这个电影互动，来推测每个影像给你们的信息。”





而谈及片中人物的深层意义，胡歌表示：“我从这些边缘的小人物身上看到每个生命个体都是平等的，都有求生的本能，都有与命运的抗争，同时我们也可以在这个过程中看到他们身上的温暖以及人性的光辉。虽然是这样的离我非常遥远而又陌生的人物，但是我依然能够被他们深深的打动。”





桂纶镁也分享了自己的理解：“刘爱爱这个角色对我来说最迷人的地方，跟大家印象中的陪泳女和特殊行业的风情万种有些不同，她还是维持了非常朴实的部分，最终她能做到道德高尚的选择，还是来自于她本质的单纯，同时对一切的相信。”

编辑：hello王小羊