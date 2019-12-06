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3D动画《贝肯熊2：金牌特工》曝先导预告

安妮奖动画人打造 “疯狂的外星人”编剧执笔

2019-12-06 13:47:05 来源：Mtime时光网

贝肯熊的经典动画形象已在全球范围内火爆了17年，国内外曾屡次斩获奖项，此次电影《贝肯熊2：金牌特工》更是将电影聚焦于轻松、搞笑及温暖气质，将更多欢乐带给观众。
　　时光网讯   3D喜剧动画《贝肯熊2：金牌特工》今日发布先导预告，影片将于2020年2月8日元宵节在全国上映，作为合家欢喜剧动画，贝肯熊此次有备而来，花式出招笑闹元宵。

　　今日发布的先导预告为观众展现了贝肯熊在全新旅途中的蠢萌囧事。作为贝肯熊系列第二部大电影，本片故事全面升级，贝肯熊的全新小伙伴海豹小迪也加入了这段欢乐囧途，贝肯熊在森林中被动物们追赶，以及从房顶掉下等画面，都将它蠢萌的特点传递。





　　《贝肯熊2：金牌特工》在延续前作欢乐搞笑风格的基础上，此番贝肯熊化身特工局特工，外出执行任务时被反派抢走芯片，从而开启一段寻找芯片、倒霉不断的旅途。预告中贝肯熊呆萌的出场也让大家啼笑皆非，在即将开启的旅途中也遇到了全新伙伴，它们将和贝肯熊一起踏上征程，旅途上将发生怎样的故事？贝肯熊又将怎样化解旅途中的麻烦？

　　贝肯熊的经典动画形象已在全球范围内火爆了17年，国内外曾屡次斩获奖项，此次电影《贝肯熊2：金牌特工》更是将电影聚焦于轻松、搞笑及温暖气质，将更多欢乐带给观众。

　　影片由好莱坞金牌团队操刀制作，曾凭借《僵尸新娘》获奥斯卡最佳动画长片、安妮奖最佳导演提名的好莱坞著名导演麦克·约翰森（Mike Johnson）担任本片动画导演。本片由《年兽大作战》导演张扬执导，同时《疯狂的外星人》编剧潘依然亲自撰写剧本，在保证了喜剧效果的同时也为影片质量增加了一层保障。

   编辑：hello王小羊

关键词： 贝肯熊2 预告
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