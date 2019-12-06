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开心麻花首战贺岁档！《半个喜剧》曝预告

当"母胎单身"遭遇"铁树开花" "驴得水"团队新作

2019-12-06 14:13:56 来源：Mtime时光网

预告中，大龄单身女性莫默（任素汐饰）和朋友眼中的“怂男”孙同（吴昱翰饰）狠狠撕掉标签，勇敢追爱。其间，却有孙同母亲（赵海燕饰）从中作梗，营造了诸多意外笑料。
　　时光网讯  近日，由周申、刘露担当编剧、导演，任素汐吴昱翰、刘迅、汤敏、赵海燕主演，常远、梁翘柏特别出演的爱情喜剧电影《半个喜剧》曝光了“有点意外”版预告。

　　预告中，大龄单身女性莫默（任素汐饰）和朋友眼中的“怂男”孙同（吴昱翰饰）狠狠撕掉标签，勇敢追爱。其间，却有孙同母亲（赵海燕饰）从中作梗，由生活的“真实”造成的错位和翻转，营造了诸多意外笑料。



　　与预告一同曝光还有“开门见笑”版海报，在海报中，六扇门营造出了一个“多维”时空，每一扇门前都在上演一出好戏。三女两男，在荒诞的关系中，会如何演绎一出啼笑皆非的爱情喜剧，令人遐想。据悉，开心麻花首战贺岁档电影《半个喜剧》将于12月20日全国公映。








　　正如导演周申的阐述：“真实，是我和刘露从第一部电影《驴得水》就一直追求和坚持的东西。”从《驴得水》到《半个喜剧》，为了让电影更好地呈现“真实”感，导演周申和刘露也通过很多年的摸索，最终找寻到一种最擅长以及最舒适的创作模式，这也被周申导演打趣称为“小作坊”式创作氛围。

　　比如，在拍摄前的排练阶段，导演会与演员们一起梳理故事情节，探讨人物行为是否符合生活逻辑，经过推倒、重建，寻找到最精准的表达；在拍摄阶段，当不同部门愿意尝试新的拍摄方式时，大家会积极配合，反复打磨。刘露坦言：“我们的剧本就像骨头，骨头以外更有生命力的部分，是演员和各部门工作人员一同让它生长出来的，这也让电影的‘真实性’更有说服力。”

   编辑：hello王小羊

关键词： 半个喜剧 预告
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