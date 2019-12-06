预告中，大龄单身女性莫默（任素汐饰）和朋友眼中的“怂男”孙同（吴昱翰饰）狠狠撕掉标签，勇敢追爱。其间，却有孙同母亲（赵海燕饰）从中作梗，营造了诸多意外笑料。





预告中，大龄单身女性莫默（任素汐饰）和朋友眼中的“怂男”孙同（吴昱翰饰）狠狠撕掉标签，勇敢追爱。其间，却有孙同母亲（赵海燕饰）从中作梗，由生活的“真实”造成的错位和翻转，营造了诸多意外笑料。











与预告一同曝光还有“开门见笑”版海报，在海报中，六扇门营造出了一个“多维”时空，每一扇门前都在上演一出好戏。三女两男，在荒诞的关系中，会如何演绎一出啼笑皆非的爱情喜剧，令人遐想。据悉，开心麻花首战贺岁档电影《半个喜剧》将于12月20日全国公映。

































比如，在拍摄前的排练阶段，导演会与演员们一起梳理故事情节，探讨人物行为是否符合生活逻辑，经过推倒、重建，寻找到最精准的表达；在拍摄阶段，当不同部门愿意尝试新的拍摄方式时，大家会积极配合，反复打磨。刘露坦言：“我们的剧本就像骨头，骨头以外更有生命力的部分，是演员和各部门工作人员一同让它生长出来的，这也让电影的‘真实性’更有说服力。”



