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6米巨浪、800度高温！《紧急救援》曝海报

林超贤春节档新作 彭于晏演绎海上救援英雄

2019-12-06 14:27:05 来源：Mtime时光网

在林超贤眼里，《紧急救援》之所以诞生就是为了记录这群上天入海的无名英雄。“这群人出去救人，敢和强大的大自然力量相抗争，让你觉得他们随时都会没命。”

“分秒必争”版预告

　　时光网讯   首部聚焦海上救援题材的华语电影《紧急救援》今日发布守护主题海报，海报用精准数字解读救援过程的艰辛和救援现场的艰险，展现了救援小队敢于出生入死捍卫生命的勇气和无畏。

　　近日，《紧急救援》也曝光了“分秒必争”版预告。预告中，海上救援场景首次曝光，油井平台与飞机失事的场面给观众带来震撼。

　　守护主题海报展现救援小队身处水深火热，捍卫生命安全的瞬间。用精准数据凸显救援人所面临的恐惧和困难。温度、距离、速度，无论在哪个维度，救援小队都尽自己所能在能力范围内做到最好。就像定档预告所体现的一样：“能快一秒就能多救一个人！”





　　油井平台爆炸是影片所展现的多个救援场面中的其中一个，在高温中开展工作的救援小队所要面临的危险无法预知，但他们懂得：800度高温的火场中心，只容得下全力以赴。汹涌澎湃的浪潮之中，救捞人必须以命相搏，把生的希望送给别人，把死的危险留给自己，这是他们不变的信念。

　　除此之外，该款海报还展现了救捞小队最后一秒为队友殿后、不顾一切冲向被浓烟遮挡的前路、从直升机速降到海面，无论是哪个瞬间，有多危险，他们的目标都是以最快速度到遇险人员身边。

　　《紧急救援》塑造了一群有血有肉的海上救援人物。在林超贤眼里，《紧急救援》之所以诞生就是为了记录这群上天入海的无名英雄。“这群人出去救人，敢和强大的大自然力量相抗争，让你觉得他们随时都会没命。”但事实上，他们也不过是有血有肉的普通人。

　　首次饰演救捞员的彭于晏和王彦霖也被这个职业背后的精神所感动。在聊起这个话题时，彭于晏说“每次出任务都有可能再也见不到他的朋友家人，一般人没法想象他们的精神压力有多大。”

　　王彦霖却用了一种特殊的比喻方式来解读：“我觉得他们身上的精神就像父爱母爱，因为他们会把每一个被救者都当成自己的孩子。父爱母爱对孩子来说是无私的，但当这些救援队员去救人的时候也是无私的。” 电影将于2020年大年初一正式上映。

   编辑：hello王小羊

关键词： 紧急救援 海报
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紧急救援

紧急救援 (2020)

0.0

导演：林超贤

主演：彭于晏 王彦霖

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