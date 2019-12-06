影片记录下坂本龙一在确诊癌症后，一边困难地咽下治疗癌症的药，一边用心完成工作的动容画面。捕捉了他专程前往北极“钓”最原始、纯净的声音，透露出他对永恒之声的追求。









曾凭借《末代皇帝》获得了第60届奥斯卡金像奖的最佳原创配乐奖，随后他还分别斩获第48届美国电影电视金球奖并入围第37届格莱美奖。在1992年，他为超过十亿观众通过电视收看的巴塞罗那奥运会开幕仪式谱曲，其在音乐界的地位可见一斑。





除了音乐上的成就，坂本龙一还凭借超高的颜值圈粉无数，从年轻时的高冷孤傲，到如今一头银发却时刻保持着如少年般朝气和精力，被网友戏称“从年轻帅到老”。

















史蒂芬·野村·斯奇博导演作品《坂本龙一：终曲》讲述了“教授”引人入胜的音乐之路。“终曲”一词代表了他将每部作品都当成生命中最后一部作品进行创作的认真态度。





影片记录下坂本龙一在确诊癌症后，一边困难地咽下治疗癌症的药，一边用心完成工作的动容画面。捕捉了他专程前往北极“钓”最原始、纯净的声音，透露出他对永恒之声的追求。





除了坂本龙一本人的生活记录，影片中还呈现了包括《末代皇帝》等经典影片片段，及乐队现场演出的珍贵影像资料。也必将调动起影迷和乐迷们视听上的美好记忆。



