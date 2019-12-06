作为薛晓路第三部讲述海外故事的影片，不光集结了《速度与激情7》电影的摄影指导Marc Spicer，《疯狂的麦克斯》、《金刚》等电影的动作指导Chris Anderson也加入其中。











昨日，电影在上海举行了全国多城首映礼的最后一站，导演薛晓路携手汤唯惊喜亮相。临近影片上映，薛晓路不仅分享了自己既紧张又兴奋的心情，还解读了创作这部作品的初衷。





汤唯现场收获土味情话、与粉丝大玩“眼神杀”，还意外获赠了以文佳佳、姣爷和周雯为造型的上海面塑，这份礼物让汤唯既感动又好奇，她十分动容地说道：“我希望自己是个称职的演员，也希望能多拥有一些的能量去给到我的角色们。感谢你们一直陪着我走到今天！”











今年9月12日，国务院首次在文件中提出建立“吹哨人”制度，这一内容的提出让电影所肩负的社会责任上升了一个高度——不仅关注到了“吹哨人”群体，也让商业反腐的故事走入了观众眼中。





戏中雷佳音饰演的澳洲华人员工马珂不仅被汤唯饰演的周雯莫名拉入事关百万人生死攸关的风波，还面临着层出不穷的夺命追杀，隐藏在背后的阴谋更是呼之欲出。正像最新曝光的公映版海报所呈现的那样，身陷真相与谎言之间的两人处在抉择关头，真相将如何被公之于众或许直到正义的曙光来临才会得到答案。









为了尽可能真实的还原故事场景，制作团队更是横跨澳非亚三大洲，用真实的镜头将观众带入故事之中，与片中的主人公们一同身临其境。编剧王红卫曾对电影《吹哨人》这样评价：“电影从另外一个维度让中国电影向工业化升级，这种努力真的难能可贵，这一步迈出得非常勇敢。”





编辑：hello王小羊