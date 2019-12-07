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彼得萨斯加德确认加盟新版"蝙蝠侠"

角色未曝光 或将饰演"双面人"哈维邓特

2019-12-07 10:46:23 来源：Mtime时光网

DC新版蝙蝠侠看来是越来越热闹了。
　　时光网讯　DC《蝙蝠侠》导演马特·里夫斯通过推特官宣：彼得·萨斯加德确认加盟，具体角色暂未透露，有外媒猜测表示他可能饰演一个姓Wasserman的腐败警察或一个地方检察官，也就是“双面人”哈维·邓特了。




　　值得一提的是，彼得·萨斯加德是玛吉·吉伦哈尔的丈夫，后者曾在贝尔版的《蝙蝠侠》中饰演瑞秋。



　　目前《蝙蝠侠》已经确定的卡司包括罗伯特·帕丁森饰演蝙蝠侠，佐伊·克拉维兹饰演猫女，保罗·达诺饰演谜语人，杰弗里·怀特饰演戈登警长。安迪·瑟金斯饰演管家阿尔弗雷德·潘尼沃斯，科林·法瑞尔饰演企鹅人。约翰·特托罗饰演哥谭黑帮头目卡迈因·法尔科内。北美定档2021年6月25日。


   编辑：z

关键词： 蝙蝠侠
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彼得·萨斯加德

彼得·萨斯加德

Peter Sarsgaard

职业：演员

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