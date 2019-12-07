2019-12-07 10:46:23 来源：Mtime时光网
编辑：z
Peter Sarsgaard
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《绿灯侠》选出大反派 萨斯加德独斗雷诺兹
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威尔克鲁斯
3小时前
一部电影里塞这么多反派？
就不告诉你383100028分钟前
雙面人只能算半個
最爱漫威和DC
20小时前
我就想知道这版蝙蝠侠跟DC电影宇宙有关系没？TMD DC真TM乱
皮尔斯qi
22小时前
看好这个版本狠狠的扑街！
冃禾
昨天 17:53
我身边的人都不看超级英雄电影的，因为剧情很幼稚你们呢？
喜欢说真话
昨天 16:47
是绿灯侠反派ε=(´ο｀*))) 这蝙蝠侠阵容很低配样子。
屌你卤味
昨天 15:23
绿灯侠里被视差怪感染的那位？
DC庞大的再就业工程惊鸿一瞥。。。
金刚大战哥斯拉
昨天 15:17
这么多反派，是要拍成蝙蝠侠反派大杂烩吗？
渡水
昨天 14:30
怎么还在选角？
jackhsu888
昨天 14:05
如果真的演的话，那他可以为曾经演过《绿灯侠》反派的事情挽回面子了。
M_1601251503426431240
昨天 13:49
我没记错的话，这个应该是绿灯侠里面的反派
2020年将有4部超级英雄电影由女性执导
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