《特警队》曝光“超燃警力”特辑，各种高精尖武器装备惊艳亮相。





在影片拍摄过程中，多位一线真实特警参演其中，并为主演提供战术、枪械、动作和装备等多方面的专业指导。丁晟导演直言，“这是自己作品中警察指导配置最全的一次”。真实特警的加持，保障了影片的品质，也给了主演们更深刻的体验。





《特警队》剧照 主演凌潇肃表示，经过专业特警的指导，能够保证持枪动作和战术队形足够专业。张云龙表示特警的武器装备在实战时是生命的保障。在影片中饰演狙击手的贾乃亮则表示，特警们所展现出的专业素质和素养，让人非常敬佩。





除此之外，特辑还为观众们展示了维克多测距测角望远镜、软管窥镜、无人侦察机等高科技、国际化的警用装备，凸显影片的专业和考究，也让人们看到了丁晟导演实现警匪题材全新突破的努力与决心。





《特警队》剧照 电影《特警队》是华语内地警匪片中第一部完全以特警为主角的电影，以真实的特警精英队伍“蓝剑突击队”为原型，讲述了特警队员在对内实战演练中互相博弈，场场来真的；对外深入虎穴，齐心协力捣毁制毒基地，共同守护城市安全的故事。

影片将于12月29日全国上映。