时光晚报："权游"编剧工会奖遇冷零提名，"猛禽小队"人物海报暴力炫目，"黑袍纠察队"第二季更变态













01.炫目又暴力!"猛禽小队"曝人物海报









DC大片《猛禽小队和哈莉·奎因》曝光全新角色海报！海报延续先前曝光的海报风格，色彩艳丽丰富，充满漫画感，给人以不真实的感觉。哈莉·奎因、女猎手、黑金丝雀、卡珊德拉·该隐、芮妮·蒙托亚、反派黑面具，以及扎斯先生七大角色集体亮相。影片将会是Ｒ级电影，定档2020年2月7日在北美地区上映。





02.更变态了!《黑袍纠察队》第二季曝预告





第二季先导预告 亚马逊原创暗黑超英剧集《黑袍纠察队》第一季播出后反响不俗，顺理成章续订第二季。今日第二季首度曝光了先导预告，变态程度有增无减！





《黑袍纠察队》讲述了一个超能力者活跃的时代，世上有类似复仇者联盟/正义联盟的“七大英雄”，但高尚正义只是他们的公众形象，私底下他们烧杀抢掠，极度自私。而一群小人物组成了“黑袍纠察队”，要去规范“七大”，阻止其危害世界。第二季预计明年夏季上线。





03.亨利卡维尔《猎魔人》发布角色海报









“大超”亨利·卡维尔主演的Netflix新剧《猎魔人》发布了一组角色海报。亨利·卡维尔扮演的猎魔人杰洛特、弗莱娅·艾伦扮演的希里公主、安亚·查洛特拉扮演的叶奈法亮相。









《猎魔人》改编自波兰作家安德烈·斯帕克沃斯基的同名系列魔幻小说，讲述了猎魔人杰洛特的故事，他从小就成了变异人，接受严苛的训练，学习如何杀死凶猛致命的怪兽。《猎魔人》首季共8集，将于12月20日一次性上线Netflix，第二季已续订。 ​​​ ​​​​





04."权游"最终季编剧工会奖零提名









美国编剧工会（WGA）2019电视类提名名单出炉，《守望者》《心灵猎人 第二季》成大赢家。而深陷烂尾争议、后又成为艾美奖大赢家《权力的游戏 第八季》在这里遇冷，没有获得任何提名。





另外一个艾美奖大赢家《伦敦生活》也未获提名，因为编剧兼主演菲比·沃勒-布里奇不是WGA会员，所以没有提名资格。









01.李宇春为《叶问4》献唱主题曲





主题曲MV 今日，电影《叶问4》发布主题曲《咏春》MV，该歌原曲作曲为川井宪次，陈沁扬改编作曲，作词人方文山操刀作词，由李宇春演唱。这支MV不仅回顾了《叶问》系列前三部中的重要场景和经典台词，还为第四部的剧情走向预先设置了悬念，在妻子去世之后，叶问的人生轨迹如何继续？

此次为《叶问4》打造主题曲《咏春》，也是李宇春、方文山时隔七年后的再度合作。李宇春曾与本片主演甄子丹十年前曾一起拍摄电影《十月围城》，并同时入围金像奖最佳女配角和最佳新演员等奖项。









01.瘦到认不出！张震为新片减重10斤





日前张震出席某活动，身穿黑色西装、头戴礼帽，脸颊凹陷，身形消瘦，恍惚都有些认不出了。据悉，张震是因为出演程伟豪(《目击者之追凶》《红衣小女孩》)的新片，为角色减重约10公斤。原本就没有肉肉的他，如今快瘦成纸片人。





在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？