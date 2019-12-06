近日，电影与中国男子篮球职业联赛（简称CBA联赛）开启主题为“敢梦敢当，再战巅峰”的联合推广活动，引发影迷与球迷的强烈关注。影片由杰克·卡斯丹执导，道恩·强森、杰克·布莱克、凯文·哈特、凯伦·吉兰将全阵容回归，今日正式登陆全国院线。

勇敢者与CBA强强联手

不断挑战自我展现勇敢者精神





在《勇敢者游戏2：再战巅峰》上映之际，影片与CBA联赛进行联合推广，正可谓强强联手。CBA联赛作为诞生了姚明、王治郅、易建联、朱芳雨等著名球星的中国最高等级篮球联赛，经过近年来迅猛的发展，在2019-2020赛季进入到CBA 2.0时代，并提出了“敢梦敢当”的新赛季口号，赛事更加激烈和精彩，涌现出越来越多实力强劲的优秀球员。





如新疆广汇的大心脏射手阿不都沙拉木，北京首钢核心后卫人送外号方超巨的方硕以及刚刚送出CBA历史上前无古人精彩绝杀的沈梓捷，他们都在为球迷们不断带来更精彩的顶级赛事。







方硕





就如同《勇敢者游戏2：再战巅峰》一样，无论是强敌猛兽还未知危险，都无法阻挡勇敢者们前行的脚步，挑战自我、突破自我是他们的追求，迎难而上、勇者无惧是他们的品格，敢梦敢当、敢闯敢拼是电影故事与赛场上的共同精神，球员们就是赛场上的勇敢者！

勇敢者与球员隔空互动

12月共享精彩再战巅峰





值得一提的是，CBA联赛的球员们也是游戏迷与强森影迷，因此无论是对于这次合作还是对于《勇敢者游戏2：再战巅峰》，都表达了强烈期待。新疆伊力特队的球员阿不都沙拉木、北京首钢队的方硕和深圳马可波罗队的沈梓捷为这次合作录制ID，代表CBA宣传敢梦敢当的勇敢者精神，表达对于电影的期待。







阿不都沙拉木





北京控股队主教练斯蒂芬·马布里也惊喜现身，呼吁大家观看同样精彩的CBA赛事与《勇敢者游戏2：再战巅峰》。而影片的主演道恩·强森、凯伦·吉兰也同时表达了对于12月CBA联赛的关注与支持。电影中的勇敢者与赛场上的勇敢者隔空互动，共同为彼此加油打气！

全方位升级彰显大片实力

年度动作冒险巨制蓄势待发





影片自上周开启预售到目前为止，各项指数如票房、排片比、想看等指标数值都占尽优势。预告片中所呈现出的震撼视效吸引了无数观众，这都归功于顶级的幕后制作团队。来自全球各地超过5000人的视效团队打造凶猛野兽的逼真细节；充满想象力的奇观场景及关卡，由参与过《海王》《钢铁侠3》等特效大片的艺术指导操刀；







沈梓捷





参与制作《阿凡达2》的奥斯卡级视效总监也参与了本片的制作，将想象中的游戏世界逼真呈现，满足了无数人进入游戏世界的梦想。影片无论从IP热度、制作水准、卡司阵容等方面来看，都可以称之为年底最强巨制。全新升级的关卡与新鲜加盟的角色，更会为大家呈现新奇有趣同时刺激震撼翻倍的感官体验，无愧于年底最值得期待的好莱坞动作冒险大片之称号。

重重险境让人手心冒汗

笑点密集带来惊喜不断





此次影片中勇敢者们将迎来更多挑战，多个极度惊险的全新关卡迅速转换令人目不暇接。除了在前作中暗藏食人河马的原始丛林，还有随时让人殒命的万丈深渊，无数狂暴山魈围攻的峰林浮桥，突然山崩石裂的极寒雪山，成群巨型鸵鸟穷追不舍的无人沙漠……沉浸式视效体验带来让人肾上腺飙升的极限刺激。







《勇敢者游戏2：再战巅峰》与CBA强强联合





另外，片中笑点密集，无论是强森扮演坏脾气老爷子，还是欢脱的凯文·哈特变身语速超慢的优雅老先生，高反差“笑”果都令人捧腹，这对嘴炮拍档一路上互喷互损带来无限欢笑，是一部难得的好“效”又好笑的巨制。

好莱坞动作冒险巨制《勇敢者游戏2：再战巅峰》由杰克·卡斯丹执导，四大主角“勇石博士”道恩·强森、“地质学家”杰克·布莱克、“语言学家”凯文·哈特、“性感打女”凯伦·吉兰全阵容回归！为了拯救消失的同伴，勇敢者四人组再次集结，进入全面失控的未知世界，面对难度爆表的危险关卡，强森领队挑战极限搏命逃生。一场惊险刺激又充满惊喜的冒险之旅展开！影片正在全国院线热映中！







被困沙漠





峰林险境





巨型鸵鸟袭击

