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索尼新作"勇敢者游戏2"与CBA强强联合

方硕马布里亮相视频 篮球与电影隔空互动

2019-12-06 20:23:14 来源：Mtime时光网

《勇敢者游戏2：再战巅峰》电影与CBA开启主题为“敢梦敢当，再战巅峰”的联合推广活动，马布里、方硕等人亮相宣传视频。
　　时光网讯　由美国哥伦比亚影片公司出品的好莱坞动作冒险巨制《勇敢者游戏2：再战巅峰》已于今日在全国震撼上映，“巨石”强森率领勇敢者战队再次集结，面临游戏世界全面失控，关卡难度直线飙升，他们将挑战突如其来的猛兽追击与前所未有的危险困境。

　　近日，电影与中国男子篮球职业联赛（简称CBA联赛）开启主题为“敢梦敢当，再战巅峰”的联合推广活动，引发影迷与球迷的强烈关注。影片由杰克·卡斯丹执导，道恩·强森、杰克·布莱克、凯文·哈特、凯伦·吉兰将全阵容回归，今日正式登陆全国院线。


马布里

勇敢者与CBA强强联手  
不断挑战自我展现勇敢者精神

　　在《勇敢者游戏2：再战巅峰》上映之际，影片与CBA联赛进行联合推广，正可谓强强联手。CBA联赛作为诞生了姚明、王治郅、易建联、朱芳雨等著名球星的中国最高等级篮球联赛，经过近年来迅猛的发展，在2019-2020赛季进入到CBA 2.0时代，并提出了“敢梦敢当”的新赛季口号，赛事更加激烈和精彩，涌现出越来越多实力强劲的优秀球员。

　　如新疆广汇的大心脏射手阿不都沙拉木，北京首钢核心后卫人送外号方超巨的方硕以及刚刚送出CBA历史上前无古人精彩绝杀的沈梓捷，他们都在为球迷们不断带来更精彩的顶级赛事。


方硕

　　就如同《勇敢者游戏2：再战巅峰》一样，无论是强敌猛兽还未知危险，都无法阻挡勇敢者们前行的脚步，挑战自我、突破自我是他们的追求，迎难而上、勇者无惧是他们的品格，敢梦敢当、敢闯敢拼是电影故事与赛场上的共同精神，球员们就是赛场上的勇敢者！
    
勇敢者与球员隔空互动  
12月共享精彩再战巅峰

　　值得一提的是，CBA联赛的球员们也是游戏迷与强森影迷，因此无论是对于这次合作还是对于《勇敢者游戏2：再战巅峰》，都表达了强烈期待。新疆伊力特队的球员阿不都沙拉木、北京首钢队的方硕和深圳马可波罗队的沈梓捷为这次合作录制ID，代表CBA宣传敢梦敢当的勇敢者精神，表达对于电影的期待。


阿不都沙拉木

　　北京控股队主教练斯蒂芬·马布里也惊喜现身，呼吁大家观看同样精彩的CBA赛事与《勇敢者游戏2：再战巅峰》。而影片的主演道恩·强森、凯伦·吉兰也同时表达了对于12月CBA联赛的关注与支持。电影中的勇敢者与赛场上的勇敢者隔空互动，共同为彼此加油打气！
 
全方位升级彰显大片实力 
年度动作冒险巨制蓄势待发 

　　影片自上周开启预售到目前为止，各项指数如票房、排片比、想看等指标数值都占尽优势。预告片中所呈现出的震撼视效吸引了无数观众，这都归功于顶级的幕后制作团队。来自全球各地超过5000人的视效团队打造凶猛野兽的逼真细节；充满想象力的奇观场景及关卡，由参与过《海王》《钢铁侠3》等特效大片的艺术指导操刀；


沈梓捷

　　参与制作《阿凡达2》的奥斯卡级视效总监也参与了本片的制作，将想象中的游戏世界逼真呈现，满足了无数人进入游戏世界的梦想。影片无论从IP热度、制作水准、卡司阵容等方面来看，都可以称之为年底最强巨制。全新升级的关卡与新鲜加盟的角色，更会为大家呈现新奇有趣同时刺激震撼翻倍的感官体验，无愧于年底最值得期待的好莱坞动作冒险大片之称号。
 
重重险境让人手心冒汗  
笑点密集带来惊喜不断

　　此次影片中勇敢者们将迎来更多挑战，多个极度惊险的全新关卡迅速转换令人目不暇接。除了在前作中暗藏食人河马的原始丛林，还有随时让人殒命的万丈深渊，无数狂暴山魈围攻的峰林浮桥，突然山崩石裂的极寒雪山，成群巨型鸵鸟穷追不舍的无人沙漠……沉浸式视效体验带来让人肾上腺飙升的极限刺激。


《勇敢者游戏2：再战巅峰》与CBA强强联合

　　另外，片中笑点密集，无论是强森扮演坏脾气老爷子，还是欢脱的凯文·哈特变身语速超慢的优雅老先生，高反差“笑”果都令人捧腹，这对嘴炮拍档一路上互喷互损带来无限欢笑，是一部难得的好“效”又好笑的巨制。
 
　　好莱坞动作冒险巨制《勇敢者游戏2：再战巅峰》由杰克·卡斯丹执导，四大主角“勇石博士”道恩·强森、“地质学家”杰克·布莱克、“语言学家”凯文·哈特、“性感打女”凯伦·吉兰全阵容回归！为了拯救消失的同伴，勇敢者四人组再次集结，进入全面失控的未知世界，面对难度爆表的危险关卡，强森领队挑战极限搏命逃生。一场惊险刺激又充满惊喜的冒险之旅展开！影片正在全国院线热映中！


被困沙漠


峰林险境


巨型鸵鸟袭击

勇敢者四人组

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 勇敢者游戏2 索尼 CBA
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