第四届“澳门国际影展暨颁奖典礼”昨日举办了开幕典礼，陈可辛、金容华、周冬雨、曾国祥、宋洋等人登上开幕红毯。

时光网讯





澳门特别行政区行政长官夫人崔霍慧芬、中央人民政府驻澳门特别行政区联络办公室宣传文化部副部长级助理邵彬、澳门特别行政区政府旅游局局长暨第四届影展筹备委员会主席文绮华、影展筹委会执行副主席周焯华代表李素茵、市政署市政管理委员会主席兼影展筹备委员会执行副主席戴祖义、文化局副局长兼影展筹备委员会副主席陈继春、澳门影视制作文化协会理事长暨影展筹委会秘书长陈丽斯；







《少年的你》曾国祥、周冬雨等亮相澳门国际影展开幕红毯





影展艺术总监麦克·古瑞吉（Mike GOODRIDGE） 、影展经理郑碧雪（Lorna TEE）、电影市场总监吴蕙君，以及来自世界各地的国际级导演、演员、电影产业专业人士等约800位嘉宾出席红地毯及开幕典礼。











周冬雨获颁第四届澳门国际影展焦点影人









澳门特别行政区政府旅游局局长，暨第四届影展筹备委员会主席文绮华致辞时表示，特区成立以来，多元的发展令澳门的旅游、休闲、文化、盛事等综合实力持续提升并不断迈向建设世界旅游休闲中心的目标。2016年开办的澳门国际影展，让澳门能够透过国际电影业界向全球展现其独特魅力。







陈可辛与一众评委出席国际竞赛单元评审团记者招待会





同时结合过去三届的经验，期望澳门特区能够发挥积极作用，培育亚洲新晋导演及电影业人才，并且为世界各地的电影专业人士提供交流合作平台。





影展艺术总监麦克·古瑞吉对本届的电影产业交流会也表达了自己的愿景：“今天的发布会是我们与十位专业评审员的一种会面方式，通过这样的活动可以更深入得了解他们，也了解他们关于此次影展的期待。”







评审主席陈可辛表示年轻一辈的导演应多看经典电影作为学习对象





明星大使金俊勉（SUHO）、影展大使金容华及焦点影人周冬雨在开幕仪式中被特别颁发大使及焦点影人奖杯。











《乔乔兔》被选为第四届澳门国际影展暨颁奖典礼的开 幕电影 幕电影





本届澳门影展设置的竞赛与展映单元包括：国际竞赛单元、新华语映像、短片竞赛单元、环球影展全览、十面埋伏、银幕盛会、特别展映、20周年澳门特别展映、导演视觉、澳门短片展映等不同单元以及开幕、闭幕电影的电影和短片作品。











电影 《乔乔兔》于今年9月再多伦多国际电影节举行首映，并获得观众票选奖 电影





为推动澳门电影及文化创意产业发展而举行的电影产业交流会，本届影展聚集了200位来自近30个国家及地区的电影专业人士参与。“IFFAM创投会”（IFFAM Project Market）集合14个新的电影项目计划，寻找投资者、发行商或合作伙伴；而该环节将由评审选出优胜者角逐最佳项目奖、最佳创意奖、最佳合拍项目奖、澳门精神奖四个奖项，并于8日举行颁奖典礼；





“WIP项目提案会”（ Work-in-Progress）会把即将完成或已完成的制作项目进行发表，借机协助制作项目寻找后期制作等合作机会；“论坛”（Macao Forum）为来自世界各地的电影产业人士提供多向交流形式的灵活平台，促进与会者就特定议题积极交换意见。





第四届“澳门国际影展暨颁奖典礼”（IFFAM）将持续至12月10日闭幕。闭幕当晚的“颁奖典礼”最终揭晓各竞赛单元的获奖荣誉。

第四届“澳门国际影展暨颁奖典礼”（简称：澳门国际影展）于12月5日，在澳门文化中心隆重举行开幕典礼，影展期间将展映50部中外优秀剧情长片，及6部短片。此外，专为国际电影专业人士举办的电影产业交流会，则于12月6日至8日进行。

编辑：甄甏甏