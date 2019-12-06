时光网三亚讯
12月6日15:00，海南岛国际电影节大师嘉年华第四场活动开始，伊朗著名导演阿斯哈·法哈蒂
来到现场，与大家分享交流。
在这场活动中，法哈蒂导演重点提出了一个创作中的“潜意识”概念。他说：“我非常重视潜意识，也就是说，要用我的心来写剧本。”
他将人的内心比作一个有很多库存的银行，每个人都把从小吸收到的信息储存在这里，但不是每个人都有它的密码。而法哈蒂的创作，就是从这座银行里“提款”的过程。他分享了许多“提款”的经验。
比如，他从小，脑海里就有这样一个画面：下午时分，一个男人，穿着湿了的风衣，往海里去看。他开始问自己，这个男人是谁？为什么浑身湿透？他落水了吗？为什么不换衣服？思前想后，他找到了答案：这个男人的老婆掉进了水里，他却没能救起她。他进一步告诉自己，这个故事，其实不是关于这个男人，而是关于他的老婆。
于是，有了让他在柏林国际电影节得到最佳导演的那部《关于伊丽》
，关于一个溺水的女人。
类似的经历发生在奥斯卡最佳外语片《一次别离》
的创作中。法哈蒂说，自己的爷爷非常诚实勇敢，是孩子们的榜样。但他长大后，爷爷因为生病，开始忘事。一次，弟弟打电话跟他说，他们给爷爷洗澡，但爷爷不让他们脱衣服。弟弟看着这么勇敢的人突然就这样什么也不知道，头靠着他的膝盖就痛哭起来。
这个场景一直留在法哈蒂心里，最后变成了《一次别离》
的起点。他的脑海里又开始有一个画面，是一个男人带着父亲去洗澡。法哈蒂问自己：为什么这个男人单独给父亲洗澡？他其他的家庭成员呢？他离婚了吗？如果离婚了，他的孩子呢？
《一次别离》
关于离婚，关于生病父亲等等矛盾结构便渐渐清晰起来。关于“潜意识”的思考，也让法哈蒂想通了，为什么全世界范围内，都是以前的电影质量更好：
因为现在，我们都在用头脑去制作电影，我们现在什么都知道，了解各种各样的技巧，拥有各种各样的设备，但是很少有人再用潜意识，再用心去拍摄一部电影。
在青年导演提问环节，滕丛丛导演（《送我上青云》
）进一步问，在“潜意识”的下一个阶段，法哈蒂能不能进一步分享一些剧本创作的技法？
就这个问题，法哈蒂解释，现实往往是平淡的，而电影需要波澜，这时候，就需要将名为“危机”的石子，丢进现实平静的水面中，那些层层叠叠的涟漪，便会折射出不同层次的千万种现实。
许磊导演则很好奇，法哈蒂导演在拍摄前，会不会排练，又怎么排练。
戏剧专业出身的法哈蒂，描述了他非常特别的排练方式。他往往是把演员聚集在一起，排演一些剧本之外的场景。比如《关于伊丽》
之前，他就让一家人演练，在电影中的旅行发生之前，这家人是怎么生活的。
面对徐磊导演（《平原上的夏洛克》
）关于电影该不该有单一的主题，电影创作者对于他探讨的问题有什么样的答案，法哈蒂表现了非常开放的态度。
他称，电影总是有不止一个的主题，观众可以根据自己的性格和态度去跟其中的一个去产生共鸣；创作者也不必给出答案，下判断不是导演该做的事，而是应该把思考的过程留给观众。
王丽娜导演（《第一次的离别》
）引用了一句关于伊朗的形容：“在伊朗，95%是诗人，还有5%是电影工作者。”而法哈蒂则幽默地说：“我觉得剩下5%也是诗人。”
他说，不是说伊朗人会走着走着路突然吟诗，而是他们都在用诗人的角度看世界。他还特意叫起他现场的一位中国学生，和观众们分享其在伊朗拍摄的感受：伊朗是非常诗意的，伊朗人是非常质朴的。
法哈蒂导演的大师嘉年华圆满落幕，他关于创作技法的真诚分享，让在场的观众和青年电影人，都深受启发。
大师嘉年华活动由中央广播电视总台、海南省人民政府主办，海南岛国际电影节有限公司承办，看电影传媒执行。接下来，还有一场日本导演黑泽清
的大师嘉年华活动，将由资深影评人徐匡慈主持，于12月7日15:30在红树林国际会议中心3层C区举办。