“现实往往是平淡的，而电影需要波澜。”











在这场活动中，法哈蒂导演重点提出了一个创作中的“潜意识”概念。他说：“我非常重视潜意识，也就是说，要用我的心来写剧本。”





他将人的内心比作一个有很多库存的银行，每个人都把从小吸收到的信息储存在这里，但不是每个人都有它的密码。而法哈蒂的创作，就是从这座银行里“提款”的过程。他分享了许多“提款”的经验。





比如，他从小，脑海里就有这样一个画面：下午时分，一个男人，穿着湿了的风衣，往海里去看。他开始问自己，这个男人是谁？为什么浑身湿透？他落水了吗？为什么不换衣服？思前想后，他找到了答案：这个男人的老婆掉进了水里，他却没能救起她。他进一步告诉自己，这个故事，其实不是关于这个男人，而是关于他的老婆。

























因为现在，我们都在用头脑去制作电影，我们现在什么都知道，了解各种各样的技巧，拥有各种各样的设备，但是很少有人再用潜意识，再用心去拍摄一部电影。













就这个问题，法哈蒂解释，现实往往是平淡的，而电影需要波澜，这时候，就需要将名为“危机”的石子，丢进现实平静的水面中，那些层层叠叠的涟漪，便会折射出不同层次的千万种现实。





许磊导演则很好奇，法哈蒂导演在拍摄前，会不会排练，又怎么排练。













他称，电影总是有不止一个的主题，观众可以根据自己的性格和态度去跟其中的一个去产生共鸣；创作者也不必给出答案，下判断不是导演该做的事，而是应该把思考的过程留给观众。









他说，不是说伊朗人会走着走着路突然吟诗，而是他们都在用诗人的角度看世界。他还特意叫起他现场的一位中国学生，和观众们分享其在伊朗拍摄的感受：伊朗是非常诗意的，伊朗人是非常质朴的。





法哈蒂导演的大师嘉年华圆满落幕，他关于创作技法的真诚分享，让在场的观众和青年电影人，都深受启发。







