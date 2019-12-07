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《小丑》北美IMAX重映 为颁奖季造势

全球票房破10亿美元 年度榜单位列第七

2019-12-07 11:23:54 来源：Mtime时光网

华纳此番在颁奖季之前重映《小丑》，无疑是为了给影片冲击颁奖季助威
　　时光网讯 华纳&DC的电影《小丑》确定将于12月6日在北美进行一周的IMAX限定重映，《小丑》在北美累计票房为3.3亿美元，全球票房10亿美元。

　　《小丑》在北美2019年度票房榜上位列第七，在2019全球票房榜上也是位列第七。
　　
　　华纳此番在颁奖季之前重映《小丑》，无疑是为了给影片冲击颁奖季助威，下周就会有美国电影金球奖公布提名，预计《小丑》会拿到不少重量级奖项的提名。

作者：崔汀   编辑：汀

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 小丑 IMAX 重映
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