2019-12-07 11:23:54 来源：Mtime时光网
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《卫报》评选韩国电影二十佳名单
刘亦菲登上《好莱坞报道者》杂志封面
科比追悼会 乔丹、奥尼尔等人都来了
第70届柏林电影节落幕
作者：崔汀 编辑：汀
导演：托德·菲利普斯
主演：杰昆·菲尼克斯
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文学音乐电影
1小时前
华纳绝对想不到中国屌丝都看了1080p了
方脸队长
21小时前
韩版连片尾字幕都没有，残的，等出了蓝光之后再重温
不要学坏
22小时前
小丑也是今年唯一一部冲破迪士尼重围的电影了，本来不被看好，却意外大爆，且爆得有点莫名其妙。菲尼克斯真的靠演技把整部电影提升了一个档次，影帝无悬念吧
就不告诉你383100029分钟前
我猜不會得到影帝 因為奧斯卡向來不會給這麼黑暗的電影拿獎
冃禾
昨天 17:50
我想看啊可是没钱啊，搬了一天的砖好累好辛苦啊
M_299026629
昨天 17:26
华纳感觉亏了，再赚一笔
水晶钻戒23小时前
是啊，必经股份卖给别人了。自己当初怕风险太高。。这几年感觉就海王是血赚，其他电影都不是特别赚钱（小丑是自己不重视）。
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