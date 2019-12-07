华纳此番在颁奖季之前重映《小丑》，无疑是为了给影片冲击颁奖季助威





《小丑》在北美2019年度票房榜上位列第七，在2019全球票房榜上也是位列第七。

华纳此番在颁奖季之前重映《小丑》，无疑是为了给影片冲击颁奖季助威，下周就会有美国电影金球奖公布提名，预计《小丑》会拿到不少重量级奖项的提名。





作者：崔汀 编辑：汀