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"电影手册"公布2010年代"十佳电影"

"双峰"第3季登顶 戈达尔"影像之书"入选

2019-12-07 14:42:30 来源：Mtime时光网

电影手册公布2010年代十佳电影，综合各家十年榜单《皮囊之下》《安吉里卡奇遇》入选率最高，你的2010年代十佳是哪些电影？
　　时光网讯　著名电影杂志《电影手册》公布2010年代十佳电影。其中也包含了部分特殊剧集，第一名颁给了回归剧集《双峰》第三季。充满争议的《影像之书》位列第五位，2019年影片未入选。

完整名单：

1、《双峰》第3季(2017)




3、《小孩子》(2014)










8、《忧郁症》(2011)






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关键词： 电影手册 双峰 影像之书
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