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美队和钢铁侠背影杀！谁才是漫威翘臀？

《复仇者联盟4》再度发布概念设计图

2019-12-07 14:46:25 来源：Mtime时光网

《复联4》的概念图真的是无穷尽一般
　　时光网讯 《复仇者联盟4》片方今天公布了一组概念图，涉及美国队长的老年妆容，还有美国队长拿起雷神之锤的概念图，以及钢铁侠和美国队长穿着量子服的最初概念，还有背影，这是要比拼谁才是美国翘臀吗？

　　《复仇者联盟4》在2019年4月底全球公映，最终累计票房27.97亿美元，是新近出炉的影史全球票房冠军。

   编辑：汀

关键词： 复仇者联盟4 概念图
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