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《只有芸知道》海南试映冯小刚亲临现场

根据战友真实经历改编 黄轩杨采钰《芳华》后再合作

2019-12-07 17:31:28 来源：Mtime时光网

《只有芸知道》由黄轩、杨采钰主演，将于12月20日在全国公映。

“一生一瞬”预告

　　时光网讯 冯小刚导演的新片《只有芸知道》在海南岛国际电影节上进行试映，导演本人也来到现场与观众进行现场交流。影片改编自冯小刚挚友的真实爱情经历，讲述了隋东风和罗芸之间相濡以沫的动人爱情故事。但罗芸隐藏了一个只有她知道的秘密，秘密的背后却是她对隋东风刻骨铭心的爱……影片放映结束后，很多线程观众留下了热泪。

《只有芸知道》试映现场

　　冯导表示，自己现在快62岁了，非常想拍一些很美好的，对内心也有营养的电影：“每个年龄段有它自己觉得舒服的那些事要做，包括拍这样的电影，当然刚好也是我的好朋友张述，我们俩在部队就是一个宿舍，这么多年他又陪着我拍了十几部电影，当然现在他已经离开这去加拿大了。这么多年他们一直非常相爱，我们周围有一些战友有一些朋友可能离婚了，家庭破裂了，但是我们身边总是有一些朋友他们成为了一种理想，所以当他妻子去世的时候我知道他是非常的不舍的分离……所以他跟我聊的时候我觉得我很受感动，我相信每一个人每一位都很愿意去把爱情的美满当成自己的一个理想，包括观赏这样的故事、影片。就是基于这样的一种机缘吧，拍了这么一部电影。

　　而这一一个很有年代感的爱情故事，年轻的观众会喜欢吗？冯小刚导演表示了自己：“爱情这个东西它是不分年龄段的，灯塔为我们做的几场普通观众的试映里，统计里我看到一个数据反而是25岁以下男性观众的喜爱度还挺高，所以我也不担心。这是一部老少皆宜的电影。”

　　《只有芸知道》由黄轩杨采钰主演，将于12月20日在全国公映。

   编辑：日灼

关键词： 只有芸知道 冯小刚
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