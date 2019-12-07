《只有芸知道》试映现场

冯导表示，自己现在快62岁了，非常想拍一些很美好的，对内心也有营养的电影：“每个年龄段有它自己觉得舒服的那些事要做，包括拍这样的电影，当然刚好也是我的好朋友张述，我们俩在部队就是一个宿舍，这么多年他又陪着我拍了十几部电影，当然现在他已经离开这去加拿大了。这么多年他们一直非常相爱，我们周围有一些战友有一些朋友可能离婚了，家庭破裂了，但是我们身边总是有一些朋友他们成为了一种理想，所以当他妻子去世的时候我知道他是非常的不舍的分离……所以他跟我聊的时候我觉得我很受感动，我相信每一个人每一位都很愿意去把爱情的美满当成自己的一个理想，包括观赏这样的故事、影片。就是基于这样的一种机缘吧，拍了这么一部电影。