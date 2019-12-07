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编剧自曝曾监督马思纯片场减肥

行业大咖集结海南岛为女性电影发声

2019-12-07 17:50:46 来源：Mtime时光网

“她”电影论坛圆满落幕。
　　时光网讯 第二届海南岛国际电影节女性电影论坛顺利举办。本次论坛围绕“她”电影这一主题展开，主持人、著名媒体人文隽携手大咖嘉宾金依萌饶雪漫陈洁杨莹、张英群，围绕女性电影的创作、小说与电影创作的区别、女性电影的创投，国内外女性电影的发展等展开了深度对话。


饶雪漫自认一辈子成不了韩寒郭敬明
　　近些年，众多打着女性电影旗号的影片大张旗鼓地宣传，以此为卖点进入了观众的视野，并因社会的主流思想而成功收获大批关注。但对很多普通观众来说，“究竟何为女性电影”其实是心中积压已久的疑问。现场，文隽也抛出了这个问题，对此金依萌导演表示，女性电影需要站在女性视角进行创作，在电影里也要表现女性的生存状态、感情世界、成长和价值观，其中的女性角色可以很脆弱，但内心世界是强大的，这也得到了在座几位嘉宾的肯定。

　　而饶雪漫则分享了自己由作者到编剧的心路历程，“两三年以前，我刚刚拍《左耳》的时候不懂电影，没那么爱电影，我不是电影人。这两年因为一直在做，我真的感受到电影的伟大”，而她也自认为一辈子都不能像韩寒、郭敬明一样转战导演圈，“如果没有那么专业就去从事这件事情是对它的亵渎，所以我会谨慎一点”。

文隽

陈洁谈《找到你》选角感谢姚晨
　　不可否认，女性电影人已经成为影视行业发展的推动力，无数有抱负、有能力、有毅力的女性都在这个筑梦的行业中追寻着自己的荣光，而女性电影自然是最适合她们耕耘的题材之一。作为影视各产业链的佼佼者，到场嘉宾都分享了自己在专业领域的一些见解。

　　金依萌、饶雪漫作为当下影坛炙手可热的导演和编剧，分享了很多电影创作干货；《找到你》总制片人陈洁讲述了这部华语女性电影票房冠军的许多幕后故事；而新浪投资副总裁张英群则站在投资人角度，表示女性电影投资更看重的仍是制作班底、故事内核、未来预期等硬性指标，力证女性电影在投资人眼中并未被边缘化；杨莹作为资深选片人，则谈到了中欧女性电影节创办的契机，“我一直在做电影节，同时也是一名女性观众，有一天我想让现在做的事情跟自己有更多的连接，所以创办了中欧女性电影节，但女性电影节并不是要站出来反对男性，而是通过这个途径，给女性电影人或是观众们带来福利”。

　　其中，陈洁面对文隽的犀利提问“马伊俐是你家艺人，姚晨不是，为什么会是这样的搭配”时，大方分享了《找到你》的选角思路，她表示：“首先，我希望两个女演员有优秀的、足以让全国人民认可的表演能力；其次，因为这是一部关注到职业女性生存状况的电影，我希望演员不仅塑造角色，在现实中也有发声和分享的愿望。姚晨在《星空演讲》里就把自己的职业状况和《找到你》演出背后的心路历程做了一个分享，对片子的广泛传播起到了非常大的助力作用。”诚意满满的分享让观众十分受用。

饶雪漫

饶雪漫自曝曾监督马思纯减肥
　　除了许多行业经验的分享，几位嘉宾也“爆料”了不少工作趣事。作为文隽口中对女演员特别有办法的导演，金依萌揭秘了自己的小方法：“我希望拍戏之前跟演员一对一，关上门两个人谈这个角色，不管男的还是女的，都要有这个过程，作为女性肯定和女演员沟通更方便，可以去对方的房间，也可以按个摩之类的。”而饶雪漫回忆《左耳》拍摄故事时，也提到很多可爱的小故事。如陈都灵当时还是学生，拍着拍着就说不要拍了、要回去读书，自己还要化身心灵导师开导她；对于易胖体质的马思纯，还要盯着她不能吃，也正是《左耳》让马思纯瘦了下来。几个幽默的小故事，为略显严肃的论坛增加了趣味，也博得了观众的笑声。

　　本次论坛是华语女性电影人共同为电影、为自身、为行业的一次发声，相信女性电影的未来，会因为这些埋头创作的影人们而更加美好。此外，作为第二届海南岛国际电影节的重要组成部分，“她”电影女性论坛的落幕也象征着本届电影节即将走向尾声，未来我们将持续关注女性电影人这一群体的伟大发声。

   编辑：日灼

关键词： 海南岛国际电影节
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