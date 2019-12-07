“她”电影论坛圆满落幕。









饶雪漫自认一辈子成不了韩寒郭敬明

近些年，众多打着女性电影旗号的影片大张旗鼓地宣传，以此为卖点进入了观众的视野，并因社会的主流思想而成功收获大批关注。但对很多普通观众来说，“究竟何为女性电影”其实是心中积压已久的疑问。现场，文隽也抛出了这个问题，对此金依萌导演表示，女性电影需要站在女性视角进行创作，在电影里也要表现女性的生存状态、感情世界、成长和价值观，其中的女性角色可以很脆弱，但内心世界是强大的，这也得到了在座几位嘉宾的肯定。









文隽





陈洁谈《找到你》选角感谢姚晨

不可否认，女性电影人已经成为影视行业发展的推动力，无数有抱负、有能力、有毅力的女性都在这个筑梦的行业中追寻着自己的荣光，而女性电影自然是最适合她们耕耘的题材之一。作为影视各产业链的佼佼者，到场嘉宾都分享了自己在专业领域的一些见解。













饶雪漫





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本次论坛是华语女性电影人共同为电影、为自身、为行业的一次发声，相信女性电影的未来，会因为这些埋头创作的影人们而更加美好。此外，作为第二届海南岛国际电影节的重要组成部分，“她”电影女性论坛的落幕也象征着本届电影节即将走向尾声，未来我们将持续关注女性电影人这一群体的伟大发声。