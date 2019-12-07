影片将瑰丽的太空旅行、火爆刺激的动作元素和波谲云诡的悬念故事融于一体，既惊艳感官又引人回味。









看片会后，来自媒体代表的点评解读也新鲜出炉，IMAX版的震撼视听体验赢得高度好评。在场媒体普遍认为，对于此类太空题材影片，IMAX拥有堪称惊艳的表现力：“太空场景和IMAX的超大银幕是珠联璧合的绝配，实际效果气势磅礴、壮美震撼，史诗气场展现得淋漓尽致！”“身临其境的感觉极为真实，就像真的坐上航天器在星空、太空基地等宏大场景里穿梭，那种兼具极致真实和梦幻的感觉只有在IMAX影院才能切身体会。”“IMAX绝对是体验这种太空探险史诗的不二之选。”





布拉德·皮特的男神魅力也在IMAX大银幕上大放异彩：“皮特的太空首秀帅爆了，超A表现，演技满分！”“只有IMAX的超大银幕和丰富细节，才对得起皮特的神级颜值！”“皮特粉丝必看IMAX 版！”动作场景在IMAX影院的出色呈现也令观众印象深刻：“动作场面层出不穷，像太空电梯灾难、月球飙车激战之类的场景，搭配IMAX的超大银幕、高清画质和震撼音效，绝对是登峰造极的视听享受。”







