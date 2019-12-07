好莱坞科幻冒险灾难巨制《星际探索》
在京举行IMAX看片会，众多知名媒体记者亲临体验，并对IMAX版的观影效果给予了高度评价，盛赞“IMAX的太空场景恢弘磅礴，视听效果加倍震撼”，“IMAX是体验太空探险史诗的不二之选”，也是“粉丝领略皮特颜值和演技的最佳方式”。IMAX《星际探索》
已于12月5日起在全国约660家影院全面公映，穿越太阳系的探险之旅已盛大启程。
当日的看片会吸引了上百位全国重要媒体的记者代表和热情影迷到场，整个影厅座无虚席。随着电影的放映，波澜壮阔的太空旅行画卷在IMAX的超大银幕上徐徐展开，观众席上不断有赞叹声传出；而担纲主演的布拉德·皮特
也实力圈粉，大量特写镜头成为现场粉丝的 “福利”，全场观众在IMAX营造的身临其境体验中深度入戏。
看片会后，来自媒体代表的点评解读也新鲜出炉，IMAX版的震撼视听体验赢得高度好评。在场媒体普遍认为，对于此类太空题材影片，IMAX拥有堪称惊艳的表现力：“太空场景和IMAX的超大银幕是珠联璧合的绝配，实际效果气势磅礴、壮美震撼，史诗气场展现得淋漓尽致！”“身临其境的感觉极为真实，就像真的坐上航天器在星空、太空基地等宏大场景里穿梭，那种兼具极致真实和梦幻的感觉只有在IMAX影院才能切身体会。”“IMAX绝对是体验这种太空探险史诗的不二之选。”
布拉德·皮特的男神魅力也在IMAX大银幕上大放异彩：“皮特的太空首秀帅爆了，超A表现，演技满分！”“只有IMAX的超大银幕和丰富细节，才对得起皮特的神级颜值！”“皮特粉丝必看IMAX 版！”动作场景在IMAX影院的出色呈现也令观众印象深刻：“动作场面层出不穷，像太空电梯灾难、月球飙车激战之类的场景，搭配IMAX的超大银幕、高清画质和震撼音效，绝对是登峰造极的视听享受。”
《星际探索》
是今年最受好评的好莱坞科幻巨制之一，迄今在媒评网站“烂番茄”上保持着84%的新鲜度，高于《星际穿越》
等同类佳作，此前还入围2019年威尼斯电影节金狮奖。影片由好莱坞男神布拉德·皮特、老牌巨星汤米·李·琼斯等群星倾情演绎，讲述皮特饰演的天才科学家为拯救地球危机开启硬核太空冒险，而等待他的不仅有九死一生的重重考验，更有出人意料的终极谜底。影片将瑰丽的太空旅行、火爆刺激的动作元素和波谲云诡的悬念故事融于一体，既惊艳感官又引人回味，是12月不容错过的焦点之作。
此次《星际探索》
是以IMAX格式登陆全国IMAX影院。作为突出视听体验的太空探险大片，《星际探索》
在放映各环节均经过定制增强的IMAX影院将能充分释放动人魅力。IMAX拥有顶天立地、高清高亮的超大银幕，超高分辨率和色彩还原能力则带来纤毫毕现、水晶般清澈的动人画质，再加上震天撼地的音响系统，共同为观众营造出身临其境的沉浸式体验。在IMAX影院，观众将“亲临”无垠太空，投身于肾上腺素飙升的动作场景，还能与不老男神皮特零距离并肩作战，完成拯救地球的高能历险。