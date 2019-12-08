“周泽农不是白日里的焰火，他是黑暗中的一根火柴。点亮，也预示着幻灭。”





36岁的胡歌，拍了人生中第一部担任男主角的作者电影。导演是拿过柏林电影节金熊奖的刁亦男，演对手戏的是柏林影帝廖凡、金马影后桂纶镁。









纵然胡歌有“李逍遥、郭靖、梅长苏”等国民度爆棚的经典形象傍身，也不可否认，这次拍电影，他要抛下之前的所有身段。





影片在武汉拍了将近5个多月，胡歌学武汉话，穿环卫服体验生活，他努力去接近周泽农，但依然没有自信，一度觉得自己演得不好。有次刁亦男找他谈事情，他甚至担心，自己是不是要被换掉。这种不安全感，一直延续到他杀青。









刁亦男曾说，选胡歌就是要给大家一个意想不到的形象。“胡歌本身气质，也比较符合这个角色，忧郁敏感、沉默寡言的样子，很符合我的要求。”刁亦男形容胡歌这次的表演，跟以往演电视剧相比，堪称脱胎换骨。





观众、影评人、业内人士给予该片极大的关注度，胡歌压力很大。他担心周泽农不会被观众接受，因为这个角色是盗窃团伙的一员，因内部利益纠纷，遭到警方通缉，期间不断遭人背叛，被迫逃亡。





刁亦男在周泽农身上，赋予了传统伦理、道义，侠义的精神。某种意义上来看，这又是胡歌“古装形象”的一次延续和颠覆。









电影上映前，我们与胡歌聊了聊，《南方车站的聚会》的不安与突破；对于古装剧成就自己，也束缚自己的看法；戛纳电影节的收获，后李逍遥时代的瓶颈；以及，对当下演员被称作高危职业的态度。





这些经历汇总到一起，足够精彩，甚至可以承载一部电影的容量。而这部电影的内容，就是一个电影演员的诞生。





制造周泽农





关于选胡歌出演《南方车站的聚会》，刁亦男是这么解释的：“ 我在一本杂志上，看到了他的一张照片，照片形象特别打动我，那个人的脸后面，有很多故事在里面，让我看到了不一样的胡歌，叛逆和不羁的胡歌 ”。





网传是这张《GQ》封面打动了刁亦男





成为周泽农，是一个从外到内的过程。





为了演好这个角色，胡歌需要先完成这几个要求：说武汉话、灰头土脸、会打架、挑战激情戏。





*看《局外人》





周泽农是个几近绝望的边缘人物，与周遭世界格格不入。





这般经历，胡歌是不曾遭遇的。导演刁亦男为了让他能找到感觉，给他推荐了安东尼奥尼和布列松的电影，让他看了《局外人》。之后，胡歌还看了《亡命驾驶》《独行杀手》，去找人物的感觉。







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整个拍摄过程中，胡歌也把自己当做局外人，不会跟其他人打成一片，保持角色的孤立感。





*学武汉话





进组前，剧组就把他所有的台词用武汉话录了一遍，发给胡歌，先学着。进组后，他发现桂纶镁的武汉话，已经说得非常地道了，顿时感到压力山大。赶紧找了一位方言老师纠正发音。









回忆这段时间，胡歌笑称与方言老师相处的过程，没有想象中顺利。因为他老觉得自己发音跟老师一样，但老师永远说他发音不对。“我一度很生气，甚至想放弃。后来我教他上海话（胡歌是上海人），我就完全知道了他（教我）是什么感觉。”





因为剧组里有很多武汉人，他们定下一个规矩，但凡跟胡歌说话，必须要说武汉话。这期间，胡歌还一度想跟武汉好友袁弘嘚瑟，结果袁弘来了句，你说的是武汉周边的话，不是武汉本地的话。





前几天，胡歌还去李佳琦的直播间用武汉话为《南方车站的聚会》呐喊助威。武汉的朋友，可以去听听。









*灰头土脸





开场没多久，胡歌这个角色就中枪，滚下了土坡，摔倒在泥地里。满头是血，在乡间逃亡。可以说，从造型上，从未见过如此邋遢的胡歌。









周泽农是一个时刻在逃亡的人，在服装上，他肯定不会追求体面和漂亮。而他的生存遭遇，也决定了他看起来，一定是放在人堆里，最不起眼的那个。





怎么从外形上找到这种感觉呢？胡歌在一支特辑中回忆，在第一次做了泽农的造型后，他去了武汉的汉正街，没人认出他来，胡歌觉得成功了。没多久，他又穿着同样的衣服，去了步行街，结果被人认出来了，“那条街上都是年轻人，我那身衣服显得突兀了，有人认出来我了。”









从哪里摔倒就从哪里爬起来的胡歌，又去网上定制了几套“泽农保洁制服”，把自己变成一个环卫工人。这次很管用，没人认出他来。





说一个好玩的插曲，胡歌有次走到医院门口，一个中年男子拦了下来。胡歌心想，“难不成认出我了？”结果该男子问他：“你扫地的时候，有没有看到过一张病历卡？”胡歌说：“我不是负责这一片的，你去问问别人吧。”





*动作戏





片中胡歌有不少动作戏，导演要求拳拳到肉，要真实和自然反应的感觉。而拍了不少古装戏的胡歌，担心自己在动作戏里，流露出招式和套路的痕迹。所以，从进组第一天开始，就跟着武术指导做动作训练以及射击训练。最终在影片中，呈现出了一种大侠的质感。









在南京的路演活动中，他进一步解释了，为什么要训练武打戏份。“古装戏里的动作讲究身段、姿势等，有点像戏曲，但现代戏里的动作则讲究效率，一招制敌。我之前古装戏拍得多，多多少少养成了一些习惯，一拍动作戏就会有下意识的姿势，所以进组后我花了比较长的时间才把这些习惯改掉。”





*船戏





影片有场周泽农与刘爱爱（桂纶镁饰）的“船戏”，不得不提。这场戏，使二人之间的关系更加微妙。不过相比于内容来说，这场戏的形式更加令人好奇。因为，它真的是在船上拍的。









在之前澎湃新闻的采访中，胡歌提到那场戏，为了凸显氛围，要求现场制作一点人工浪，让船只摇晃。这需要工作人员从远处开小艇过来，才能实现这个效果。但是工作人员开过来的时候，力度并没有控制好。胡歌还在表演呢，突然一个大浪就拍在了他的脸上，直接打醒了。





看完周泽农的塑造过程，怪不得制片人沈暘曾说，胡歌这次简直是脱胎换骨。





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