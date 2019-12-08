2019-12-08 16:41:04 来源：Mtime时光网
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《卫报》评选韩国电影二十佳名单
刘亦菲登上《好莱坞报道者》杂志封面
科比追悼会 乔丹、奥尼尔等人都来了
第70届柏林电影节落幕
编辑：哦
导演：大卫·芬奇
主演：杰西·艾森伯格
在线播放
导演：奥利维耶·阿萨..
主演：卡塔琳娜·舒特勒
导演：伊桑·科恩
主演：奥斯卡·伊萨克
导演：吉姆·贾木许
主演：汤姆·希德勒斯顿
导演：朴赞郁
主演：金敏喜 金泰璃
导演：安德烈·萨金塞夫
主演：弗拉季米尔·弗..
导演：昆汀·塔伦蒂诺
主演：莱昂纳多·迪卡..
导演：约翰·克劳利
主演：西尔莎·罗南
导演：乔治·米勒
主演：汤姆·哈迪
导演：德罗尔·莫雷赫
主演：Ami Ayalon
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冃禾
3小时前
榜单里为什么没天线宝宝，没我最爱的天线宝宝也就算了唉！
小王子1996
8小时前
大家别鸡冻，这只是来自这份杂志的一个影评人的榜单！只代表他个人观影兴趣
T1000
12小时前
什么狗屁榜单
武神无双
名不符实
漫威pdst惩罚者5小时前
这位是时光网著名喷子，有3个号 辱我者皆贱婢（武神仁侠）装愤青引战大骂好莱坞，第2个号 看我的中指（武神无双）负责帮腔，第3个号代号月影猎手（上海滩许van强）给海王沙赞打10分还5刷海王。猛禽小队预告片新闻热评你的留言还在那里呢。还挺害羞啊，ID这俩天改了好几次了
武神无双11分钟前
↑孩，你除了复制粘贴，还会啥？！
姬璘璆
14小时前
好喜歡 "小姐" !
soht16
我感觉【好莱坞往事】很不错 还原好莱坞个黄金时代 点点滴滴 【至于那一段就直接忽略】感觉那个时代就应该是这种状态 如同看【堕落街传奇】那种时代氛围。
昼光夜色
23小时前
《好莱坞往事》?真不觉得咋地，我不是愤青，即使没有李小龙那段，我仍觉得是昆丁倒数的影片
archixy22小时前
这是昆汀低俗小说之后评价最高的片子啊
Sephiroth176558317小时前
只要跪舔好莱坞黄金时代的电影评价没有低的，艺术家水形物语都是奥斯卡，你真觉得好看？白人老评委自嗨而已，他们看到这些就跟漫威粉看到钢铁侠的反正是一样的。
主角光环
昨天 19:54
烂排行
渡水
昨天 19:53
小姐不就是部老套的不断反转娱乐片吗？和这些影片里的哪部都比不了啊
笑着的伤疤
昨天 19:44
这比之前另一个杂志的十佳榜单“通俗”多了
笑着的伤疤昨天 19:45
2,3,4,5,7,8,9已阅
天晴了_14小时前
比你多看了6
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