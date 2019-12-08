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《好莱坞报道者》评十年最佳电影Top10

榜首令人意外 《唯爱永生》《小姐》杀入前五

2019-12-08 16:41:04 来源：Mtime时光网

《好莱坞报道者》的首席影评家选出2010年代的十部最佳电影，大量独立电影与纪录片上榜，口味不同寻常。
　　时光网讯 好莱坞权威媒体《好莱坞报道者》近日评选出2010年代的十年十部最佳电影。榜单出自《好莱坞报道者》的首席影评家Todd McCarthy，大量独立电影与纪录片上榜，口味不同寻常。

《好莱坞报道者》2010年代十佳电影榜单










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