沈腾《全民狂欢》2021见。





当天的记者发布会上，由沈腾担任艺术总监的“全民狂欢影业”正式揭牌，董事长王晨宣布《全民狂欢》电影项目和40集同名连续剧项目将同步启动。此外，全民狂欢影业还将打造一条影视主题商业街区，将影视文化与商业地产项目进行完美融合。









沈腾任艺术总监 吴京送祝福

发布会上，全民狂欢影业董事长、鸿洲集团董事王晨上台致辞。





王晨在发言中表示自己在影视行业是一个新人，全民狂欢影业也是一个刚刚成立的新公司，并且赶上了影视行业“寒冬”。“但我却认为这未必就是坏事，生不逢时也可能恰其时。”王晨解释道，正因为如此公司才会更注重品质，认真地对待每一部作品，用更冷静、务实的心态去发展，走好每一步。





随后王晨董事长与艺术总监沈腾一起点亮LOGO，全民狂欢影业正式亮相。吴京导演当天也在百忙之中赶到了现场，见证了全民狂欢影业的成立。吴京开玩笑地表示自己特别喜欢闫非和彭大魔导演，但是“你们有局限性，你们都局限在沈腾身上了，什么时候也局限局限我。”最后他也祝福说：“只要有你们的作品，就是观众全民狂欢的日子。”





闫非彭大魔沈腾三度合作《全民狂欢》2021年见





大家都很好奇《全民狂欢》到底讲了一个怎样的故事，闫非称故事还在筹备和保密当中，但“很有信心”。至于大家什么时候能看到这部电影，沈腾一锤定音：“电影暂时定档2021年和大家见面。”

影剧联动并推出主题地产项目

在电影项目正式亮相之后，40集同名连续剧《全民狂欢》的编剧团队也上台发言。编剧谈锐表示剧本目前还在创作中，将为大家奉献上“一场狂欢的盛宴”。而编剧林炳宝则惜字如金地表示电视剧肯定会是个喜剧，而将来出演的演员也会是“大咖”。





全民狂欢影业这次还联合北京首开集团计划一起开发《全民狂欢》影视剧主题商业街区，让消费者在购物的同时还能有身临影视剧中的互动体验。北京首开集团海南公司副总经历陆延峰上台为大家介绍了项目的未来愿景，之后北京首开集团海南公司总经理徐波和全民狂欢影业董事长王晨也进行了影视主题商业街区的签约仪式。





“T”计划发布 期待中国也能有《爱尔兰人》

发布会的最后一个环节，腾讯公司副总裁、企鹅影视CEO孙忠怀发起致辞，企鹅影视副总裁常斌与全民狂欢影业艺术总监沈腾一起发布“T”计划。











