周六，巨石强森《勇敢者游戏2》登顶单日票房冠军，《南方车站的聚会》紧随其后，目前票房已经破亿。











排片方面，《勇敢者游戏2》占30.5%，《南方车站的聚会》占23.9%；但单日产出上，前者为6313万，后者为5133万；上座率《南方车站的聚会》高于《勇敢者游戏2》，前者为13.3%，后者为10.3%。今日这两部电影还将继续胶着激战。

















