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来势凶猛!《南方车站的聚会》内地票房破亿

强森《勇敢者游戏2》登顶周六单日票房冠军

2019-12-08 09:28:56 来源：Mtime时光网

周六，巨石强森《勇敢者游戏2》登顶单日票房冠军，《南方车站的聚会》紧随其后，目前票房已经破亿。


　　时光网讯  12月7日，周六，内地大盘报收1.93亿，巨石强森《勇敢者游戏2》登顶单日票房冠军，《南方车站的聚会》紧随其后，目前票房已经破亿。

　　排片方面，《勇敢者游戏2》占30.5%，《南方车站的聚会》占23.9%；但单日产出上，前者为6313万，后者为5133万；上座率《南方车站的聚会》高于《勇敢者游戏2》，前者为13.3%，后者为10.3%。今日这两部电影还将继续胶着激战。



　　与《勇敢者游戏2》、《南方车站的聚会》同期上映的新片《吹哨人》《星际探索》等表现差强人意，《吹哨人》破2000万，《星际探索》收1760万。

　　周末倒是《冰雪奇缘2》《利刃出鞘》两部“老片”上演反攻战，前者累计票房破7亿，持续吸引着青少年观众，后者超1.5亿，靠口碑坚挺。

   编辑：hello王小羊

关键词： 南方车站的聚会 勇敢者游戏2 内地票房
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