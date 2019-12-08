网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

真言索套狂舞！《神奇女侠2》首发前瞻

正式预告明天曝光 克里斯派恩"复活"了吗？

2019-12-08 10:00:35 来源：Mtime时光网

DC明年最受期待的超级英雄大片《神奇女侠2》曝光预告片前瞻，盖尔·加朵饰演的“神奇女侠”再次上演徒手挡子弹戏码，狂舞真言索套搏击夜空英姿飒爽，正式预告将于明天凌晨发布。
　　时光网讯 DC一姐神奇女侠归来！华纳出品的超级英雄大片《神奇女侠2》今天首次曝光预告片前瞻，盖尔·加朵饰演的“神奇女侠”再次上演徒手挡子弹戏码，狂舞真言索套搏击夜空英姿飒爽。



　　前作中饰演女侠男友并在最后壮烈牺牲的克里斯·派恩在视频中现身，角色身份成迷。《权力的游戏》“红毒蛇”佩德罗·帕斯卡饰演的新角色Max Lord也在预告里首次登场。

　　《神奇女侠2》的正式预告将于明天凌晨发布。影片继续由第一部的导演派蒂·杰金斯执导，将讲述发生在1984年的故事，已定档2020年6月5日在北美上映。

   编辑：Joker

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 神奇女侠2 盖尔·加朵 克里斯·派恩 预告
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

神奇女侠2

神奇女侠2 (2020)

0.0

导演：派蒂·杰金斯

主演：盖尔·加朵

在线播放

盖尔·加朵

盖尔·加朵

Gal Gadot

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

克里斯·派恩

克里斯·派恩

Chris Pine

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

佩德罗·帕斯卡

佩德罗·帕斯卡

Pedro Pascal

职业：演员

查看影人作品  >

派蒂·杰金斯

派蒂·杰金斯

Patty Jenkins

职业：导演 | 制作人 | 演员 | 编剧

查看影人作品  >

显示更多∨

会员评论 (24)

发表

本周热读

1

"烧女图""小妇人"等2019女性导演盘点

2020年将有4部超级英雄电影由女性执导

20
时光网总结了2019年的15部女性导演电影，以及2020年的5..
2

蝙蝠侠大战雷神的一幕终于要上演？！

克里斯蒂安贝尔将在《雷神4》中饰演反派

5
女武神的泰莎·汤普森接受采访时透露，“前任蝙蝠侠”克..
3

刘亦菲穿金色凤凰裙现身"花木兰"首映礼

李连杰及女儿、动画版配音温明娜也亮相

15
刘亦菲身着凤凰花纹金色长裙亮相《花木兰》洛杉矶首映礼..
4

健康美！“锤嫂”海边时尚写真曝光

比“锤哥”大七岁 “速激5”曾有惊艳表现

12
作为演员，埃尔莎·帕塔奇在《速度与激情5》中饰演的巴..
5

对决模仿大师!《黑寡妇》终极中文预告

娜塔莎决定不再逃避 5月1日北美上映

5月1日黑寡妇开打！

查看更多