2019-12-08 10:00:35 来源：Mtime时光网
编辑：Joker
导演：派蒂·杰金斯
主演：盖尔·加朵
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Gal Gadot
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Chris Pine
Pedro Pascal
Patty Jenkins
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木之本樱
12小时前
八成克隆人。DC唯一的希望。
想长胖
14小时前
拉着闪电跳跃有点帅
Gaggi10分钟前
我还以为是《神奇蜘蛛侠》呢~~~
一场梦吧
17小时前
预告片的预告 有意思
冃禾
我身边的朋友们都不看超级英雄电影的，因为剧情很幼稚你们呢！
看戏只看IMAX
18小时前
BGM和加朵女神。其他无感
金门少爷
19小时前
预告看着是不错，打的过瘾就行了
旱地拔葱
20小时前
超级英雄电影除了蝙蝠侠都是垃圾
方脸队长
难道隐形战机要出现了吗
大师大神
21小时前
希望不烂吧
Enileva
怎么Mate 30系列广告不拍了吗？解约了？
2020年将有4部超级英雄电影由女性执导
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