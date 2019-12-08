2019-12-08 10:22:56 来源：Mtime时光网
编辑：hello王小羊
导演：肖恩·利维
主演：瑞安·雷诺兹
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Ryan Reynolds
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Taika Waititi
Channing Tatum
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一念创世
8分钟前
明明就是《侠盗猎车手》电影版……
李小兴
7小时前
楚门的世界？我看像低配版头号玩家😂
恐龙蛋加葱
8小时前
片名翻译的真烂，《自由者》会不会更好一些
大老爷
11小时前
这片儿真是太好玩了，还有，小贱贱怎么长得越来越像金凯瑞了？
定格瞬间jsw
无敌破坏王真人版
M_1503022229523503966
12小时前
有点意思啊
木之本樱
21小时前
明明是堡垒之夜城市版。。。。。。
木之本樱21小时前
我感觉这部电影有点危险，可能会在北美扑街。
jack1980
22小时前
NPC
89721676464
竟然没第一时间认出来短发戴眼镜的小变态！
如意郎君20小时前
我也是。
万瑞斯骑士
噱头不错，不过这挺像是个动漫剧本，越过动画版拍真人版的感觉，可能会挺无聊
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克里斯蒂安贝尔将在《雷神4》中饰演反派
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