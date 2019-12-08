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“小贱贱”动作喜剧《分身人》首曝预告

银行职员变身拯救者 类似动作版《楚门的世界》

2019-12-08 10:22:56 来源：Mtime时光网

瑞安·雷诺兹的动作喜剧片《分身人》首曝预告和全新海报，画风火爆又搞笑。
　　时光网讯   “小贱贱”瑞安·雷诺兹的动作喜剧片《分身人》首曝预告和全新海报，画风火爆又搞笑。钱老板、塔导纷纷亮相。



　　《分身人》被形容成“动作戏更多的《楚门的世界》”，片中瑞安扮演一名银行出纳员，他发现自己成了一款名为《自由城》的残酷开放世界和动作冒险视频游戏中的背景角色，而他是唯一能够拯救他所处世界的人。

　　影片由肖恩·利维(《博物馆奇妙夜》《铁甲钢拳》)执导，艾美奖视后"小变态"朱迪·科默乔·基瑞、“塔导”塔伊加·维迪提查宁·塔图姆等群星出演，2020年7月3日北美公映。

   编辑：hello王小羊

关键词： 分身人 预告
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