时光网讯
当地时间周五，漫威影业主席凯文·费奇携多部MCU新作亮相巴西漫展。
漫威为Disney+打造的超级英雄剧集《旺达幻视》曝光新剧照，主演伊丽莎白·奥尔森与保罗·贝坦尼仍旧以50年代复古打扮出现。费奇透露“红女巫”的称呼将在这部迷你剧中首次被引入使用。
据悉，“破产女孩”凯特·戴琳斯在《雷神》
系列中饰演的达西、兰道尔·朴在《蚁人》
中饰演的警察、《惊奇队长》电影中的惊队好友女儿莫妮卡（成年版）等散布在MCU的支线角色均将出现在《旺达·幻视》
剧集当中。
费奇在漫展现场透露，《旺达·幻视》将对MCU整个第四阶段的未来产生影响，而《奇异博士2》的剧情也将会对Disney+剧集以及MCU第四阶段之后的电影有着重要影响。
《旺达幻视》将于2021年春季登陆Disney+， 《奇异博士2》也已定档2021年5月7日上映，两部作品衔接紧密。
明年秋季登陆Disney+的漫威新剧《猎鹰与冬兵》
也在漫展现场曝光多张剧照。该剧目前还在拍摄中，丹尼尔·布鲁赫（泽莫男爵）、艾米丽·万凯普（莎朗·卡特）等MCU老熟人也共同参演。
漫威全新超级英雄独立电影《黑寡妇》
今天同时曝光漫展艺术海报，影片将于明年5月上映。
编辑：Joker