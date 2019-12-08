漫威影业多部新作亮相巴西漫展，凯文·费奇透露《旺达·幻视》《奇异博士2》将对MCU第四阶段产生重要影响。





漫威为Disney+打造的超级英雄剧集《旺达幻视》曝光新剧照，主演伊丽莎白·奥尔森与保罗·贝坦尼仍旧以50年代复古打扮出现。费奇透露“红女巫”的称呼将在这部迷你剧中首次被引入使用。

















《旺达幻视》卡司





费奇在漫展现场透露，《旺达·幻视》将对MCU整个第四阶段的未来产生影响，而《奇异博士2》的剧情也将会对Disney+剧集以及MCU第四阶段之后的电影有着重要影响。





《旺达幻视》将于2021年春季登陆Disney+， 《奇异博士2》也已定档2021年5月7日上映，两部作品衔接紧密。























当地时间周五，漫威影业主席凯文·费奇携多部MCU新作亮相巴西漫展。

编辑：Joker