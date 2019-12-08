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漫威《旺达幻视》《猎鹰与冬兵》发剧照

"红女巫"称号首现 《奇异博士2》对MCU影响大

2019-12-08 11:25:09 来源：Mtime时光网

漫威影业多部新作亮相巴西漫展，凯文·费奇透露《旺达·幻视》《奇异博士2》将对MCU第四阶段产生重要影响。
　　时光网讯 当地时间周五，漫威影业主席凯文·费奇携多部MCU新作亮相巴西漫展。

　　漫威为Disney+打造的超级英雄剧集《旺达幻视》曝光新剧照，主演伊丽莎白·奥尔森与保罗·贝坦尼仍旧以50年代复古打扮出现。费奇透露“红女巫”的称呼将在这部迷你剧中首次被引入使用。


　　据悉，“破产女孩”凯特·戴琳斯在《雷神》系列中饰演的达西、兰道尔·朴在《蚁人》中饰演的警察、《惊奇队长》电影中的惊队好友女儿莫妮卡（成年版）等散布在MCU的支线角色均将出现在《旺达·幻视》剧集当中。

　　此前“红女巫”伊丽莎白·奥尔森还确认将出演MCU第四阶段的电影《奇异博士2：进入疯狂多元宇宙》，实现漫威两大魔法系角色强强联手。

《旺达幻视》卡司

　　费奇在漫展现场透露，《旺达·幻视》将对MCU整个第四阶段的未来产生影响，而《奇异博士2》的剧情也将会对Disney+剧集以及MCU第四阶段之后的电影有着重要影响。

　　《旺达幻视》将于2021年春季登陆Disney+， 《奇异博士2》也已定档2021年5月7日上映，两部作品衔接紧密。


　　 明年秋季登陆Disney+的漫威新剧《猎鹰与冬兵》也在漫展现场曝光多张剧照。该剧目前还在拍摄中，丹尼尔·布鲁赫（泽莫男爵）、艾米丽·万凯普（莎朗·卡特）等MCU老熟人也共同参演。

　　漫威全新超级英雄独立电影《黑寡妇》今天同时曝光漫展艺术海报，影片将于明年5月上映。



   编辑：Joker

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 漫威 旺达幻视 猎鹰与冬兵 黑寡妇
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