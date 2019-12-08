明道现场回应热搜”明道看陈凯歌的眼神”，“我很喜欢听陈凯歌导演讲话，我在演戏时候有一个习惯，我会把观察到的导演的一些习惯和细节，尽量的放到我的脑袋里。”





时光网讯 12月7日，《演员请就位》举办导演终极作品影院超前点映会，陈凯歌《理发》、李少红《真相》、赵薇《哥》、郭敬明《AI》同时在影院点映。导演李少红、演员明道、炎亚纶、牛骏峰、金靖、王森、朱颜曼滋也来到现场，进行交流分享。





在陈凯歌导演作品《理发》中，即将歇业关闭的理发店内，一把祖传剪发刀、一个身患重病唯一心愿是在化疗前再剪一次发的顾客（牛骏峰饰）、因酗酒而手抖的理发店老师傅（明道饰）、想要将理发手艺继续传承下去的小徒弟（炎亚纶饰），导演陈凯歌借由发生在理发店的故事，阐释了对生命的热爱、对职业的真挚，以及对信念的坚持，完成了作品所要传达的情感救赎。同样凭借偶像组合出道，面对“183club”出身的前辈明道，炎亚纶打趣表示，“很感谢明道哥，他虽然一直强调我们“飞轮海”是竞争对手，但我从来没有这个感觉，毕竟真的是很厉害的前辈。”









而赵薇导演作品《哥》则是讲述了发生在一对特殊“兄弟”间的感人亲情故事，最终凭借充满温情的反转结局，让现场观众动容。影片中饰演智力有障碍的“哥哥”这一角色的演员王森，在点映时也分享了自己当初的拍摄故事，“当时在拍片的过程中，遇到一个喝多的人抱着一个小孩来拍我手上的真钱，因为当时我是全身心地沉浸在哥哥的角色状态里，我没有办法去回应他，最后只能躲起来哇哇的哭。那一刻是我最真实的情感，我当时就觉得我被欺负了。”









在映后交流环节，导演李少红就《真相》进行探讨。影片为观众层层推理揭晓了一桩发生在午夜别墅里的神秘死亡案件，每一个人似乎都与这起离奇案件有着千丝万缕的关系。现场，李少红组演员朱颜曼滋现身为《真相》应援，谈及对朱颜曼滋的印象，李少红不掩喜爱表示“我记得当时跟她说了一句话，（挑战各种类型）这个门槛儿你要是过了的话，你什么都能演。以后如果有适合你的角色，我一定找你。“

一向以喜剧演员现身的金靖，这次在郭敬明导演作品《AI》中的表现，有所突破。金靖也说，“我觉得这个节目对于我这样的平凡女孩来说，站在这里感觉一切就像是一场梦，梦也太美了吧！”











此外，明道也在现场就热搜”明道看陈凯歌的眼神”做出回应，“我很喜欢听陈凯歌导演讲话，我在演戏时候有一个习惯，我会把观察到的导演的一些习惯和细节，尽量的放到我的脑袋里。”