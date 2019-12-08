网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

陈凯歌李少红赵薇郭敬明短片点映

明道回应“眼神热搜”李少红大赞朱颜曼滋

2019-12-08 11:35:48 来源：Mtime时光网

明道现场回应热搜”明道看陈凯歌的眼神”，“我很喜欢听陈凯歌导演讲话，我在演戏时候有一个习惯，我会把观察到的导演的一些习惯和细节，尽量的放到我的脑袋里。”

　　时光网讯  12月7日，《演员请就位》举办导演终极作品影院超前点映会，陈凯歌《理发》、李少红《真相》、赵薇《哥》、郭敬明《AI》同时在影院点映。导演李少红、演员明道、炎亚纶、牛骏峰、金靖、王森、朱颜曼滋也来到现场，进行交流分享。

　　在陈凯歌导演作品《理发》中，即将歇业关闭的理发店内，一把祖传剪发刀、一个身患重病唯一心愿是在化疗前再剪一次发的顾客（牛骏峰饰）、因酗酒而手抖的理发店老师傅（明道饰）、想要将理发手艺继续传承下去的小徒弟（炎亚纶饰），导演陈凯歌借由发生在理发店的故事，阐释了对生命的热爱、对职业的真挚，以及对信念的坚持，完成了作品所要传达的情感救赎。同样凭借偶像组合出道，面对“183club”出身的前辈明道，炎亚纶打趣表示，“很感谢明道哥，他虽然一直强调我们“飞轮海”是竞争对手，但我从来没有这个感觉，毕竟真的是很厉害的前辈。”


　　而赵薇导演作品《哥》则是讲述了发生在一对特殊“兄弟”间的感人亲情故事，最终凭借充满温情的反转结局，让现场观众动容。影片中饰演智力有障碍的“哥哥”这一角色的演员王森，在点映时也分享了自己当初的拍摄故事，“当时在拍片的过程中，遇到一个喝多的人抱着一个小孩来拍我手上的真钱，因为当时我是全身心地沉浸在哥哥的角色状态里，我没有办法去回应他，最后只能躲起来哇哇的哭。那一刻是我最真实的情感，我当时就觉得我被欺负了。”


　　在映后交流环节，导演李少红就《真相》进行探讨。影片为观众层层推理揭晓了一桩发生在午夜别墅里的神秘死亡案件，每一个人似乎都与这起离奇案件有着千丝万缕的关系。现场，李少红组演员朱颜曼滋现身为《真相》应援，谈及对朱颜曼滋的印象，李少红不掩喜爱表示“我记得当时跟她说了一句话，（挑战各种类型）这个门槛儿你要是过了的话，你什么都能演。以后如果有适合你的角色，我一定找你。“
 
　　一向以喜剧演员现身的金靖，这次在郭敬明导演作品《AI》中的表现，有所突破。金靖也说，“我觉得这个节目对于我这样的平凡女孩来说，站在这里感觉一切就像是一场梦，梦也太美了吧！”



　　此外，明道也在现场就热搜”明道看陈凯歌的眼神”做出回应，“我很喜欢听陈凯歌导演讲话，我在演戏时候有一个习惯，我会把观察到的导演的一些习惯和细节，尽量的放到我的脑袋里。”

作者：良小凉   编辑：良小凉

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 陈凯歌 李少红 赵薇 郭敬明
关注时光网微信

会员评论 (3)

发表

本周热读

1

"烧女图""小妇人"等2019女性导演盘点

2020年将有4部超级英雄电影由女性执导

20
时光网总结了2019年的15部女性导演电影，以及2020年的5..
2

蝙蝠侠大战雷神的一幕终于要上演？！

克里斯蒂安贝尔将在《雷神4》中饰演反派

5
女武神的泰莎·汤普森接受采访时透露，“前任蝙蝠侠”克..
3

刘亦菲穿金色凤凰裙现身"花木兰"首映礼

李连杰及女儿、动画版配音温明娜也亮相

15
刘亦菲身着凤凰花纹金色长裙亮相《花木兰》洛杉矶首映礼..
4

健康美！“锤嫂”海边时尚写真曝光

比“锤哥”大七岁 “速激5”曾有惊艳表现

12
作为演员，埃尔莎·帕塔奇在《速度与激情5》中饰演的巴..
5

对决模仿大师!《黑寡妇》终极中文预告

娜塔莎决定不再逃避 5月1日北美上映

5月1日黑寡妇开打！

查看更多