《半个喜剧》日前在中国传媒大学举办“正经说笑”见面会，千人场首映拉开全国首映序幕。















谈及当下的心情，周申坦言：“有点兴奋也有点紧张，三年前大家对《驴得水》的喜欢我们感激至今，希望《半个喜剧》仍然能为大家带来快乐。”据悉，为了找到合适角色的演员，导演团队历经四个月的海选从近六百人中挑选演员阵容。在剧本的创作上，周申透露：“在创作中追求演员的真实反应，只提供简单的故事框架，让演员在情境中丰满角色的台词和细节。”





任素汐在片中饰演飒爽的大龄单身女青年莫默，贡献了数场情绪激烈的片段，表示：“每一次的全新投入，都像褪了一层皮一样，角色内心的拉扯自己全都感同身受，就像经历了一次全新人生，这也正是演员这个职业的魅力。”





饰演孙同的吴昱翰则分享道：“早在开拍的前一年，演员就已经全部到位，开始下地排练，培养默契。”郑多多的扮演者刘迅则认为：“每一句台词都是自己能捋顺、合乎情理的。”周申坦言：“我们是用演员来‘写’剧本的。”刘露感谢演员们的付出：“电影能得到如此理想的呈现，都是演员和我们的相互成就。”













在映后互动环节，对于片中“是坚守底线还是妥协生活”的话题，主创进行分享交流。任素汐谈到：“莫默代表着不向世界妥协，选择坚守自己对错观的一类人。”而对于以孙同（吴昱翰 饰）为代表的“异乡人”们所面临的理想与现实、生存与底线的困境，吴昱翰直言：“生活很难，但为了生活放弃底线，会让自己越走越远。”





郑多多（刘迅 饰）与孙同之间本相互依赖却遭受多重考验的友谊引发了同学们关于友谊底线的探讨，“不能做伤害好朋友的事”则是大家一致赞同的底线。





对于影片的价值传达，周申更是寄语学子：“年轻人的世界观还在形成中，拥有很多可能性，虽然有人总说，‘成年人不做选择’，但我觉得，成年人更要坚持对错。”导演刘露表示：“我们把自己经历过或者看到过的事情呈现出来，告诉还在坚持的人，你们是有同伴的，希望处于选择关口的各位，能坚持自己内心真实的想法。”





在现场，更有主演任素汐和吴昱翰献唱主题曲《如果我不是我》，寄语现场相信爱情和美好的年轻人。影片将于12月20日全国上映。





编辑：hello王小羊