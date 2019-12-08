时尚对话电影，电影引领时尚。

从电影被发明以来时尚和电影就一直有着不可分割的联系，每一部经典电影都是时代影响力的代表，标志着某一时代某一国家地区的文化，通过文化属性影响着一代人的衣着打扮和风土人情。两者互相配合，默契紧密地联系在一起。









独特魅力，独具匠心，第二届海南岛国际电影节不仅仅是电影界的一次盛宴，同样也是一次对文化与时尚领域的探索，“电影与时尚融合发展论坛”在电影节期间为我们这个时代发声，跨越电影和时尚两界促进当代文化产业的大融合。本次电影节期间的“从影像到影响——电影与时尚融合发展论坛”由铼盟国际传媒机构和雅致东方时尚机构共同策划联合主办，并邀请到国内外知名的政府、电影、时尚领域的代表开展了一段跨界对话。





中国企业联合会、中国企业家协会常务副会长兼理事长，工信部原党组成员、总工程师朱宏任先生以时尚与电影产业共同推动经济发展为主题详细介绍了两者之间如何导流、互惠互通、促进产业的融合，加速时代的发展与进步。同时全国工商联纺织服装业商会会长、波司登国际控股有限公司董事局主席兼总裁高德康也以“聚合·聚焦·聚变”为演讲核心讲述服装发展每一步之间的奇妙关系。









在近几年的时尚圈中，品牌间的联名不断被大众所推崇追逐，国潮涌起又是近几年中国亮相世界的新趋势。作为本次论坛的亮点核心，国际时装设计大师KENZO TAKADA和ENNIO CAPAS，波司登国际控股有限公司副总裁朱琳与电影界的女性导演人金依萌围绕服装设计与艺术创作开启了一段他们对现代服装和电影间影响共存的对话。





在第二轮交流环节中，以电影经济与时尚品牌的相互推动为线，由时尚界波司登国际控股有限公司执行总裁梅冬，中国服装设计师协会顾问、原副主席苏葆燕及电影界中国电影衍生产业研究院执行院长张杰等时尚品牌企业家、时尚界、电影界和艺术界等知名人士与专家学者围绕着“电影艺术对时尚发展的影响”“电影里的时尚美学”、“电影与时尚的未来”等一系列主题展开多维度、多角度的品牌文化深入讨论。