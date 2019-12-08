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巨石强森独家透露DC《黑亚当》幕后秘辛

“它会给DC宇宙带来一个很大的震动”！

2019-12-08 15:33:17 来源：Mtime时光网

强森说：“我很喜欢这个独特的反英雄角色，因为我认为这对我们来说将是一个非常好的创作《黑亚当》的机会，另外它也会给DC宇宙带来一个很大的震动。”


　　时光网讯   作为一位前职业摔角手，道恩·强森雄壮的体格（他身高大概1.95米，体重118公斤）一直令人印象深刻。这是他直通好莱坞选角的“特快车票”——尤其是对于早期《木乃伊2》《蝎子王》、和《追战时刻》等作品中的动作型角色。

　　但是在关于他的最新电影《勇敢者游戏2:再战巅峰》的采访中，强森看起来明显比平时更壮了——他自己也确认了这个事实。原因是什么呢？就是《黑亚当》，在这部漫画改编作品里，强森将会饰演沙赞的对手。

　　这部电影暂定于2021年12月22日上映，要等到明年六月才会开拍。但强森说他的训练强度很大，而且为了这个角色他要进行足足六个多月的体能训练——在这么早期的阶段，他的训练成果已经开始显现了。




　　“我等不及要演黑亚当这个角色了，我非常期待”，他近期接受时光网记者专访时说。

　　“我觉得这会是一部非常独特的电影，我们希望能在DC电影宇宙里更上一层楼，并且把JSA（美国正义协会）带到全世界观众面前。佐米·希尔拉，我们的导演，他还执导了我跟艾米莉·布朗特主演的《丛林奇航》，他对这部电影有着非常好的设想，我对此感到很期待。我也很喜欢这个独特的反英雄角色，因为我认为这对我们来说将是一个非常好的创作《黑亚当》的机会，另外它也会给DC宇宙带来一个很大的震动。

　　同时，强森不得不接受一个现实，他的准备工作对他的服装预算而言是一种惩罚。

　　“每件衣服都变成了定制款，”他微笑着耸了耸肩，对时光网记者说道，“每过一段时间，我都能得到一些比较大的衣服，我们就全盘接收。但我还是会让我的造型师发狂，因为我的体重太变幻莫测了，不同角色会有很大差别。所以，我们做好的一些西装，例如为了这次宣传（《勇敢者游戏2：再战巅峰》）行程做的西装，在接下来的两个月时间内是没办法再穿了。”

【道恩·强森的粉丝们已经可以在大银幕看到他的最新作品《勇敢者游戏2：再战巅峰》了。你对《黑亚当》以及它可能为DC扩展宇宙打开的探索之路感兴趣吗？请在评论区发表你的看法！】

作者：Brent Simon   编辑：hello王小羊

关键词： 强森 黑亚当 DC BrentSimon
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黑亚当

黑亚当 (2021)

0.0

导演：佐米·希尔拉

主演：道恩·强森

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道恩·强森

道恩·强森

Dwayne Johnson

职业：演员 | 制作人

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