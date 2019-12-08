强森说：“我很喜欢这个独特的反英雄角色，因为我认为这对我们来说将是一个非常好的创作《黑亚当》的机会，另外它也会给DC宇宙带来一个很大的震动。”















这部电影暂定于2021年12月22日上映，要等到明年六月才会开拍。但强森说他的训练强度很大，而且为了这个角色他要进行足足六个多月的体能训练——在这么早期的阶段，他的训练成果已经开始显现了。













“我等不及要演黑亚当这个角色了，我非常期待”，他近期接受时光网记者专访时说。









同时，强森不得不接受一个现实，他的准备工作对他的服装预算而言是一种惩罚。





“每件衣服都变成了定制款，”他微笑着耸了耸肩，对时光网记者说道，“每过一段时间，我都能得到一些比较大的衣服，我们就全盘接收。但我还是会让我的造型师发狂，因为我的体重太变幻莫测了，不同角色会有很大差别。所以，我们做好的一些西装，例如为了这次宣传（《勇敢者游戏2：再战巅峰》）行程做的西装，在接下来的两个月时间内是没办法再穿了。”





【道恩·强森的粉丝们已经可以在大银幕看到他的最新作品《勇敢者游戏2：再战巅峰》了。你对《黑亚当》以及它可能为DC扩展宇宙打开的探索之路感兴趣吗？请在评论区发表你的看法！】



