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日本恐怖片宗师黑泽清揭秘拍片的秘密

海南岛电影节大师嘉年华 黑泽清空降传授经验

2019-12-08 21:17:58 来源：Mtime时光网

“黑泽清导演也是本届海南岛国际电影节的焦点影人。”
　　时光网三亚讯　12月7日，大师嘉年华迎来日本著名导演黑泽清。本场大师嘉年华由中国香港资深影评人、策展人徐匡慈担任主持。

　　黑泽清导演也是本届海南岛国际电影节的焦点影人，他携自己的最新电影及经典作品来到三亚。大师嘉年华上，他也从本次海南岛国际电影节上的展映新片《旅途的结束，世界的开始》聊起。


　　由这部电影，他提到，他作品的开始契机，往往都是有制片人找到他，给他剧本。但这部新片却比较特殊，是朋友给他看一个新闻报道。问他有没有兴趣做成一个故事。
 
　　这个故事发生在乌兹别克斯坦，一个黑泽清几乎毫无了解的地方。这恰恰让他觉得，一个日本人在陌生国度发生的故事会非常有趣。
 
　　黑泽清导演回顾了自己的创作生涯。他回忆自己刚刚拍摄电影时候，还是胶片时代，拍摄一部电影需要非常多的人力、物力。
 
　　所幸，有8毫米胶片，它让黑泽清能以比较低的价格拍摄电影。那时候他往往拍摄成本特别低，拍摄周期也非常短，甚至三天拍完一部电影，《女郎漫游仙境》算是成本比较高的，也只用了一周拍摄完成。
 

　　而现在，他可以拍摄一些预算较高的电影了。但仍把在预算内拍摄视为自己的任务，不断跟预算所能实现的效果极限作斗争，在预算范围内发挥最大的创意。
 
　　他也提到了他的经典作品《X圣治》。在黑泽清拍摄电影的早期，他非常希望能将日本电影，以美国片的手法拍摄出来。但在去日舞学院学习后，他逐渐认识到日本电影和美国电影的差异，转而去做一些调整，拍摄让日本观众可以接受的电影。
 
　　在拍摄《X圣治》时，他就参考了《沉默的羔羊》。但同时，他也采用了很多与美国电影完全不同的拍摄手法，比如说受西奥·安哲罗普洛斯等导演影响而采用的长镜头。
 
　　他谦虚地表示，《X圣治》是一部很难分类的电影，只是恰好成了日本恐怖电影的开拓性代表作。


　　在青年导演提问环节，黑泽清和大家分享了更具体的拍摄技巧。
 
　　王翀导演（《地瓜味的冰激凌》）在现场给黑泽清导演出了一道题：就拍摄您和徐匡慈先生在台上对话，如何拍摄出恐怖的感觉？
 
　　黑泽清导演回答，拍摄两个人对话，往往是用正反打，镜头里只会出现一个人的面部表情，而另一个人的表情是未知的。而人对“未知”是恐惧的。说不定这个背着镜头的人会说一些很恶毒的话，这时候黑泽清导演选择突然给出他的表情，笑呵呵的，就可能制造出毛骨悚然的反差。
 
　　黑泽清还强调了“无声”的效果。“很多人已经很适应好莱坞电影很多背景音乐的手法，但看多了会觉得无聊。这时观众看到安静的场景反而会好奇。我不依赖声音，反而造成观众不安。”
 
　　仇晟（《郊区的鸟》）希望了解黑泽清在设计极简场景时的创作意图，而黑泽清在回答这个问题时，特别强调了“窗外的风景”。
 
　　“没有在银幕中出现的东西是观众最在意的部分。让观众拥有这种好奇心——窗户外面是什么？”
 
　　活动的结尾，他也鼓励现在的年轻电影创作者，在数码时代，选择更多，自由度更高，有更多的机会可以拍电影，可以多尝试不同的类型。无论如何，去拍摄，拍了一部后，就很可能生出欲望，想要拍更多，更好的作品。

   编辑：日灼

关键词： 黑泽清 海南岛国际电影节
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