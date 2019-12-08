“黑泽清导演也是本届海南岛国际电影节的焦点影人。”













由这部电影，他提到，他作品的开始契机，往往都是有制片人找到他，给他剧本。但这部新片却比较特殊，是朋友给他看一个新闻报道。问他有没有兴趣做成一个故事。

这个故事发生在乌兹别克斯坦，一个黑泽清几乎毫无了解的地方。这恰恰让他觉得，一个日本人在陌生国度发生的故事会非常有趣。

黑泽清导演回顾了自己的创作生涯。他回忆自己刚刚拍摄电影时候，还是胶片时代，拍摄一部电影需要非常多的人力、物力。

所幸，有8毫米胶片，它让黑泽清能以比较低的价格拍摄电影。那时候他往往拍摄成本特别低，拍摄周期也非常短，甚至三天拍完一部电影，《女郎漫游仙境》算是成本比较高的，也只用了一周拍摄完成。





而现在，他可以拍摄一些预算较高的电影了。但仍把在预算内拍摄视为自己的任务，不断跟预算所能实现的效果极限作斗争，在预算范围内发挥最大的创意。

他谦虚地表示，《X圣治》是一部很难分类的电影，只是恰好成了日本恐怖电影的开拓性代表作。









在青年导演提问环节，黑泽清和大家分享了更具体的拍摄技巧。

王翀导演（《地瓜味的冰激凌》）在现场给黑泽清导演出了一道题：就拍摄您和徐匡慈先生在台上对话，如何拍摄出恐怖的感觉？

黑泽清导演回答，拍摄两个人对话，往往是用正反打，镜头里只会出现一个人的面部表情，而另一个人的表情是未知的。而人对“未知”是恐惧的。说不定这个背着镜头的人会说一些很恶毒的话，这时候黑泽清导演选择突然给出他的表情，笑呵呵的，就可能制造出毛骨悚然的反差。

黑泽清还强调了“无声”的效果。“很多人已经很适应好莱坞电影很多背景音乐的手法，但看多了会觉得无聊。这时观众看到安静的场景反而会好奇。我不依赖声音，反而造成观众不安。”

“没有在银幕中出现的东西是观众最在意的部分。让观众拥有这种好奇心——窗户外面是什么？”

活动的结尾，他也鼓励现在的年轻电影创作者，在数码时代，选择更多，自由度更高，有更多的机会可以拍电影，可以多尝试不同的类型。无论如何，去拍摄，拍了一部后，就很可能生出欲望，想要拍更多，更好的作品。



