回到中东，等待卡莉的命运会是什么？

索尔和卡莉从第一季一直合作到最终季









在索尔的力邀之下，卡莉重新出山回到中东执行任务。10年之后，阿富汗变得更加危险，作为中情局的优秀特工，她再次深入虎穴。可能由于躁郁症爆发导致失忆，卡莉被怀疑和俄罗斯特工密谋，这一次她能全身而退吗？











这个陪伴观众8年多的剧集真的要完结，偶尔疯癫但能力十足，身边男角色一个个挂掉的“天煞孤星”卡莉特工要和大家说再见了。













第七季大部分内容则是讲述俄罗斯间谍试图破坏美国民主体制，卡莉和索尔倾尽全力抓捕间谍（俄罗斯干预美国总统选举）。女总统基恩则要解雇“”内阁”试图和参议员的弹劾企图做斗争（川普频繁解雇高层官员），分分钟让你想起美国政坛现状。





可能观众比较喜欢卡莉这个角色，但真正的美国中央情报局（CIA）的女性员工则不这么认为，第四季结束时卡莉从CIA离开，曾有CIA员工接受采访时开玩笑表示：“谢天谢地，卡莉不在CIA了。CIA女性员工不会这么疯癫，也不会酗酒，更不会用身体去勾引线人获得情报。”





第四季卡莉和“少年派”苏拉·沙玛扮演的角色有肉体关系



