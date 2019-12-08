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说再见了！"国土安全"最终季中字预告

故事回到了特工卡莉最熟悉的中东

2019-12-08 23:07:32 来源：Mtime时光网

回到中东，等待卡莉的命运会是什么？
索尔和卡莉从第一季一直合作到最终季

　　时光网讯 Showtime电视台王牌剧集《国土安全》第八季将于明年2月9日开播，扮演的卡莉克莱尔·丹妮斯早前已确认这一季将是这部剧集的终点。从近日曝光的正式预告来看，卡莉回到了故事开始的中东地区。

      在索尔的力邀之下，卡莉重新出山回到中东执行任务。10年之后，阿富汗变得更加危险，作为中情局的优秀特工，她再次深入虎穴。可能由于躁郁症爆发导致失忆，卡莉被怀疑和俄罗斯特工密谋，这一次她能全身而退吗？



　　这个陪伴观众8年多的剧集真的要完结，偶尔疯癫但能力十足，身边男角色一个个挂掉的“天煞孤星”卡莉特工要和大家说再见了。




　　《国土安全》从2011年开播后，一直敢于影射美国政坛和反恐现实，第六季拍摄时剧组曾笃定希拉里能当选，设定女总统基恩（伊丽莎白·马弗尔扮演）一角。没想到，川普意外当选，剧组迅速调整方向，让基恩往“独裁”治理的方向走。

　　第七季大部分内容则是讲述俄罗斯间谍试图破坏美国民主体制，卡莉和索尔倾尽全力抓捕间谍（俄罗斯干预美国总统选举）。女总统基恩则要解雇“”内阁”试图和参议员的弹劾企图做斗争（川普频繁解雇高层官员），分分钟让你想起美国政坛现状。

　　可能观众比较喜欢卡莉这个角色，但真正的美国中央情报局（CIA）的女性员工则不这么认为，第四季结束时卡莉从CIA离开，曾有CIA员工接受采访时开玩笑表示：“谢天谢地，卡莉不在CIA了。CIA女性员工不会这么疯癫，也不会酗酒，更不会用身体去勾引线人获得情报。”

第四季卡莉和“少年派”苏拉·沙玛扮演的角色有肉体关系

对于真·CIA的嫌弃，卡莉的表情应该是这样

作者：小火纸   编辑：小火纸

关键词： 国土安全 克莱尔丹妮斯 中字预告
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国土安全 (2011)

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导演：迈克尔·科斯塔

主演：克莱尔·丹妮斯

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