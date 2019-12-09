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女神归来！"神奇女侠2"首曝中字预告

神力升级换装黄金战甲！故事迎来新时代

2019-12-09 03:23:29 来源：Mtime时光网

看招！
　　时光网讯 DC一姐神奇女侠归来！华纳出品的超级英雄大片《神奇女侠2》今天首次曝光正式预告片，盖尔·加朵饰演的“神奇女侠”上演徒手激发子弹戏码，狂舞真言索套搏击夜空英姿飒爽。克里斯·派恩扮演的史蒂夫竟然还活着，而且还和爱人神奇女侠一起坐飞机看烟花。

       BGM来自New Order1983年的经典曲目“Blue Monday”

徒手挡子弹


女侠“飞天”英姿飒爽


酷炫的黄金战甲（金鹰战甲）

　　《神奇女侠2》续集时间线来到了1980年代，预告中浓浓的迪斯科背景音乐强化了这一时代特点，预告中可以看到神奇女侠战斗力升级，新的黄金飞鹰战甲也格外酷炫。



　　前作中饰演女侠男友并在最后壮烈牺牲的克里斯·派恩在视频中现身，暗藏玄机。预告片结尾，他对1984年的各种高科技非常好奇，显然他可能是从一战穿越到过来，也可能像美国队长那样冰冻之后被苏醒。

　　《权力的游戏》“红毒蛇”佩德罗·帕斯卡饰演的新角色麦克斯·罗德也在预告里首次登场，漫画中罗德是个商人，在美剧《女超人》中这个角色由Peter Facinelli扮演，《神奇女侠2》是该角色首次登陆大银幕。

佩德罗扮演的角色叫麦克斯

      预告发布的同时，也公布了新的角色海报。影片继续由第一部的导演派蒂·杰金斯执导，将讲述发生在1984年的故事，已定档2020年6月5日在北美上映。







作者：韦恩   编辑：肯特

关键词： 神奇女侠2
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神奇女侠2

神奇女侠2 (2020)

0.0

导演：派蒂·杰金斯

主演：盖尔·加朵

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