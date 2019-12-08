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"与神同行"韩国导演金容华澳门开大师班

澳门国际影展分享:"特效永远无法取代演员"

2019-12-08 23:35:42 来源：Mtime时光网

第四届澳门国际影展上，韩国导演金容华开设大师班，与观众们分享了《与神同行》的电影制作。
　　时光网讯　为期六天的第四届“澳门国际影展暨颁奖典礼”（IFFAM），影展的重点活动“大师班”于12月7日在澳门艺术博物馆演讲厅举行，韩国高票房电影《与神同行》的导演金容华被邀请成为主讲，近距离与观众交流他对电影制作的心得，分享从影经验。

　　身为韩国数一数二的成功导演，金容华不仅屡破票房纪录，也同时受到观众与影评人的肯定。他编剧并执导的六部作品，皆在韩国和亚洲各地获得不俗的票房成绩，其电影常以克服逆境的曲折故事为主轴，不仅富有趣味及娱乐特质，更擅长以先进华丽的视觉特效为作品增加张力。

金容华导演擅长在电影加插视觉特效，增加影片张力

　　金容华现场与观众分享《与神同行》的电影制作，引导观众探讨视觉效果如何成为电影制作的关键要素，以及他如何将其融入到自己电影执导和故事叙述中等创作过程。但他直言视觉特效永远无法取代演员，演员的反应和情感演绎仍然是他电影中最重要的元素。

　　金导演回顾他的作品，大多数都是用喜剧的方式包装悲剧，以较轻松的方式向观众呈现。众所周知，《与神同行》是一部票房极高的作品，但是他也曾在自己以往的电影生涯之中经历过票房失利，而这些经历也使他更加懂得如何引起观众的共鸣。

　　导演说，他不会因过往的成功而自满，或从此只拍他擅长领域的作品，反而会因具体情况而走出舒适圈。金导演非常感谢观众喜欢他的电影，又感恩能有机会在澳门分享经验。

金容华导演作品

　　金容华的代表作包括《憨豆兄弟》（2003）、《丑女大翻身》（2006）、《大明猩》（2013）、《与神同行》（2017），以及《与神同行2》（2018）等，其中《与神同行》更荣登南韩影史票房亚军，并在亚洲多国超越《釜山行》成为最卖座的南韩电影。
　　此外，金容华也身兼顶尖视觉效果公司Dexter Studios的创办人，《智取虎威山》、《西游记》、《功夫瑜伽》和《与神同行》系列等亚洲佳片的精彩特效皆出自该公司手笔。他近期正致力《与神同行》第三、第四集的拍摄，并同步与南韩新世代影人密切合作，运营高达两千万的预算，监制以南北两韩携手力抗火山浩劫为题的灾难电影《长白山》。


金容华导演与观众分享《与神同行》的电影制作心得

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 与神同行 金容华 澳门国际影展
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