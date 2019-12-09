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01. 《少年的你》昨日下映，最终票房15.45亿









由曾国祥执导、周冬雨、易烊千玺主演的《少年的你》于今日下映，最终票房15.45亿元。主演易烊千玺在ins上发文告别“北哥”。这个成绩在2019中国电影票房榜上位居第9位，在中国影史票房榜上位居第31位。





02.海南电影节落幕，万玛才旦《气球》获最高奖









03.《勇敢者游戏2》首周末票房夺冠











领先北美一周上映的《勇敢者游戏2》首周末连续三天拿下单日票房冠军，上映三日累计票房1.73亿，同日上映的《南方车站聚会》位列亚军，累计票房1.36亿，《吹哨人》表现不佳，周日单日票房分别被上映17天的《冰雪奇缘2》及上映一周多的《利刃出鞘》挤至第五位，首周末累计票房3029万，上周四晚6点上映的《星际探索》累计1942万。