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时光早报:"神奇女侠2"发布首款预告

迪士尼年度票房破百亿 "勇敢者游戏2"首周末票房夺冠

2019-12-09 07:45:32 来源：Mtime时光网

你关心的都在这里

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01. 《少年的你》昨日下映，最终票房15.45亿



       由曾国祥执导、周冬雨、易烊千玺主演的《少年的你》于今日下映，最终票房15.45亿元。主演易烊千玺在ins上发文告别“北哥”。这个成绩在2019中国电影票房榜上位居第9位，在中国影史票房榜上位居第31位。

02.海南电影节落幕，万玛才旦《气球》获最高奖

     
　　第二届海南岛国际电影节昨晚落下帷幕，中国导演万玛才旦的新片《气球》成为最大赢家，斩获金椰奖最佳影片，女主角索朗旺姆成为最佳女主角。而最佳男主角则出现了“双黄蛋”，日本著名男星松田龙平凭借《影里》，与法国男星塞米·鲍亚吉拉《一个父亲的寻肝之路》）共同获得最佳男主角。

最佳女演员：索朗旺姆《气球》
最佳编剧奖：梅迪·巴沙卫（《一个父亲的寻肝之路》
最佳技术奖：《白蛇传·情》
最佳儿童片奖：《1982》
最佳纪录片奖：《关于爱》
最佳短片奖：《万物具形》
组委会特别奖：《此时此刻——共祝新中国70年华诞》

03.《勇敢者游戏2》首周末票房夺冠



　　领先北美一周上映的《勇敢者游戏2》首周末连续三天拿下单日票房冠军，上映三日累计票房1.73亿，同日上映的《南方车站聚会》位列亚军，累计票房1.36亿，《吹哨人》表现不佳，周日单日票房分别被上映17天的《冰雪奇缘2》及上映一周多的《利刃出鞘》挤至第五位，首周末累计票房3029万，上周四晚6点上映的《星际探索》累计1942万。

01. 《神奇女侠2》首曝中字预告，女侠神力升级！



       

神奇女侠2预告

DC一姐神奇女侠归来！华纳出品的超级英雄大片《神奇女侠2》今天首次曝光正式预告片，盖尔·加朵饰演的“神奇女侠”再次上演徒手挡子弹戏码，续集时间线来到了80年代，预告中浓浓的迪斯科背景音乐强化了这一时代特点，预告中可以看到神奇女侠战斗力升级，新的黄金飞鹰战甲也格外酷炫。

　 前作中饰演女侠男友并在最后壮烈牺牲的克里斯·派恩在视频中现身，暗藏玄机。《权力的游戏》“红毒蛇”佩德罗·帕斯卡饰演的新角色Max Lord也在预告里首次登场。另外预告发布的同时，也公布了新的角色海报。

　　影片继续由第一部的导演派蒂·杰金斯执导，将讲述发生在1984年的故事，已定档2020年6月5日在北美上映。
02. 纽约在线影评人协会奖揭晓，《寄生虫》成最大赢家


　　　第20届纽约在线影评人协会奖(NYFCO)获奖名单公布。最佳影片《寄生虫》；最佳导演奉俊昊（《寄生虫》）；最佳男主角颁给杰昆·菲尼克斯（《小丑》）、女主角则颁给了露皮塔·尼永奥（《我们》）；最佳男配乔·佩西（《爱尔兰人》）、最佳女配劳拉·邓恩（《婚姻故事》）。

03. 华纳确认将拍《海王》、《雷霆沙赞！》续集



     　CCXP巴西圣保罗漫展上，华纳公布了未来影片开发计划，《海王》以及《雷霆沙赞》的续集计划都得到了官方确认。另外，由罗伯特帕丁森主演的新版《蝙蝠侠》导演马特·里夫斯也通过视频宣布明年将携《蝙蝠侠》参加CCXP宣传。 

04. 迪士尼2019全球票房达100亿美元



    迪士尼2019年全球票房已达100亿美元，随着《冰雪奇缘2》上映，2019年迪士尼全球累计票房已经达100亿美元，成为历史上第一家在一年内票房破100亿美元的电影公司，在2019全球票房年榜上前十中，迪士尼出品的影片占据6部，若加上已收购福斯的电影票房。迪士尼旗下全厂牌票房达到了将近120亿美元。

05. 《冰雪奇缘2》北美周末票房再次夺冠



　　本周末，北美电影院票房冠军还是被《冰雪奇缘2》牢牢占据，轻松实现三连冠，截止周日结束，以3467万美元拿下第三周周末票房冠军，在公映17天后北美票房共计3.376亿美元。目前影片全球范围内共取得9.197亿美元。中国票房累计1.044亿美元；韩国票房累计7550万美元；日本票房累计5500万美元。

06. 《小妇人》纽约首映礼，主创集体出席



　　《小妇人》纽约首映礼，导演格蕾塔·葛韦格，主演西尔莎·罗南、艾玛·沃森、佛罗伦斯·珀、伊莱扎·斯坎伦、蒂莫西·柴勒梅德、詹姆斯·诺顿集体出席。影片被视为今年颁奖季的有力竞争者，​​最佳女配佛罗伦斯·珀呼声最高。

07. "国土安全"发布最终季海报＆中字预告




　　

第八季正式中字预告

Showtime电视台王牌剧集《国土安全》第八季将于明年2月9日开播，扮演的卡莉克莱尔·丹妮斯早前已确认这一季将是这部剧集的终点。剧集发布了最终季正式海报及正式预告，从预告来看，卡莉回到了故事开始的中东地区。

      在索尔的力邀之下，卡莉重新出山回到中东执行任务。10年之后，阿富汗变得更加危险，作为中情局的优秀特工，她再次深入虎穴。可能由于躁郁症爆发导致失忆，卡莉被怀疑和俄罗斯特工密谋，这一次她能全身而退吗？

08.《小羊肖恩2》内地定档12月28日



     阿德曼公司定格动画《小羊肖恩大电影》续集《小羊肖恩2：末日农场》发布中国内地定档海报，正式定档12月28日上映。

   编辑：z

关键词： 神奇女侠 勇敢者游戏2 迪士尼
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神奇女侠2

神奇女侠2 (2020)

0.0

导演：派蒂·杰金斯

主演：盖尔·加朵

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