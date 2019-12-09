甄子丹遭遇新对手——英国动作明星斯科特·阿金斯，与其饰演的军官巴顿在美军军营展开一场 “无限制格斗”，“不设规则，直至倒下”的对决模式首次出现。





斯科特·阿特金斯在近二十年演绎生涯中，参演过《谍影重重3》《敢死队2》《纽约行动》《终极斗士3：赎罪》等多部动作片，与尚格·云顿、成龙、李连杰、吴京等都有过对决戏。





本次《叶问》系列完结篇中，叶问的故事发生在美国。在上世纪六十年代，洋人对华人依然存在偏见，在美国的华人时刻生活在欺凌与压迫中。斯科特·阿特金斯饰演的美军军官巴顿就是一名极端的白人优越主义者，由于对华人有着刻板偏见，对中华武术也有着强烈的蔑视，他对中华武术在美国的推广进行大力阻拦，还指使他人到唐人街闹事。面对美国军官巴顿对在美华人的打压，叶问挺身而出，毅然决定前往美国军营，与其展开了一场特别的对决。





这场对决也并非简单的比武，而是一场赌上性命与尊严的拼死战斗。巴顿立下“无限制格斗”的要求，宣布二人在打斗中可以使用任何武术招式，并且没有规则限制，直到有人被彻底打倒。这一以往系列电影中从未出现的对决理念，不再讲究武德、规则，这就要求两人拼尽全力用性命作战。





电影《叶问4》将于12月20日在全国上映。









编辑：羊羊